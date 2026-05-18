Русия и Беларус тренират използване на ядрено оръжие след украинските удари в Москва

Беларус, в сътрудничество с Русия, провежда учения по "доставка на ядрени оръжия и подготовка за тяхното използване в рамките на обучението на военни части за бойна употреба на ядрени оръжия и ядрена подкрепа", съобщи пресслужбата на беларуското военно министерство на 18 май. „За целта се мобилизират военни части от ракетните войски и авиацията“, се посочва в съобщението, цитирано и от контролираната от Кремъл информационна агенция ТАСС.

От ведомството отбелязват, че учението е започнало в Беларус. То се провежда „с цел повишаване на готовността на въоръжените сили за използване на съвременно оръжие, включително специални боеприпаси, под ръководството на началника на Генералния щаб на въоръжените сили – първи заместник-министър на отбраната на Република Беларус“.

„Основната характеристика на това събитие ще бъде проверка на готовността за изпълнение на бойни задачи от неподготвени райони на територията на Република Беларус. Основният акцент ще бъде върху отработването на незабележимо придвижване, придвижването на значителни разстояния и изчисленията за използването на сили и средства“, заяви Министерството на отбраната в Минск.

То подчерта, че учението е планирано събитие в рамките на Съюзната държава, не е насочено срещу трети държави и не представлява заплаха за сигурността в региона.

Отработването на военния сценарий идва ден след мощните украински удари по руската столица Москва, с които жертвата в пълномащабната война на диктатора Владимир Путин показа на жителите на града и по-широкия регион как се живее в Киев вече пета година. Бяха изстреляни над 550 дрона (по данни на руското военно министерство) и бяха нанесени щети по ключови енергийни съоръжения, ключови за военната инфраструктура обекти и още. Местните власти съобщиха за поне три жертви: Украйна отвърна с гръм и трясък на руските зверства: 550 дрона и мощни удари по Москва, летище "Шереметиево" гори (ВИДЕО).

