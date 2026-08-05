Русия и Украйна взаимно унищожават огромни складове, пострадали хора и теч на амоняк в Киев (ВИДЕО)

Поредна руска масирана атака с балистични ракети беше извършена тази нощ срещу украинската столица Киев - по неофициални данни става въпрос за около 30 ракети, като те са изстреляни и по цели в Киевска област. Украинската спешна служба съобщава в официалната си страница във Facebook за 1 убит и 7 ранени при атаката, но кметът на града Виталий Кличко актуализира информацията - 24 ранени, като 15 от тях са приети в болница, а четирима от тях са в тежко състояние. Има и пострадали служители на украинската спешна служба, както и данни за втори загинал.

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Освен всичко друго е имало и изтичане на амоняк в Киев, но за щастие течът е бил бързо овладян и няма опасност, съобщава Киевската военновременна администрация.

В резултат на руската атака са избухнали пожари и има щети в Оболонски, Святошински, Голосеевски и Деснянски район на украинската столица. Именно в Облонски район е загиналият човек и трима са ранени след удар по нежилищна сграда, уточнява украинската спешна служба, без да казва каква точно е сградата. В Святошински район пожар е избухнал в складова сграда на един от магазините в резултат на вражеската атака. Две нежилищни сгради са подпалени и в Голосеевския район.

В Киевска област също има щети. В Бровари са избухнали големи пожари на територията на логистични и складови комплекси, производствени предприятия, търговски обекти и други обекти. В село Калиновка е станал пожар на територията на предприятие. Пожарът е потушен. В Буча също е имало пожари на територията на логистични комплекси, а все още на места украинската спешна служба работи, за да угаси пламъците.

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Wildberries пак страда

Междувременно, в област Тула украинските далекобойни дронове са поразили поредна складова база на най-големият руски онлайн търговец Wildberries. Става въпрос за база на площ от 194 500 квадратни метра. Губернаторът на областта Дмитрий Миляев потвърди в Телеграм за атаката и за щети в "два производствени обекта". Той цитира информация от руското военно министерство за свалени 107 украински дрона тази нощ.

Освен това има данни за атаки в Ростов и Казан. От Ростов в Телеграм се появиха кадри с горящи коли в близост до бензиностанция.

Русия стреля, Украйна призовава за преговори

Украйна е готова за преговори във всички възможни формати и очаква САЩ да играят активна роля през август, заяви украинският президент Володимир Зеленски във вечерното си видеообръщение, преди руската атака. Президентът каза, че Украйна продължава да координира тясно действията си със САЩ.

"Първо, среща относно преговорите — преди всичко нашата координация със Съединените щати. Ние сме в ежедневен контакт с пратениците на президента Тръмп и това е важно. На срещата във Вашингтон обсъдихме как могат да бъдат създадени нови обстоятелства, които да позволят истинска дипломация. Работим, за да се случи всичко това. Ще бъдем готови за срещи във всеки формат и очакваме Стив Уиткоф и Джаред Къшнър да бъдат активни сега, през август", каза Зеленски.

Президентът добави, че Украйна работи и с други международни партньори, особено държави от Персийския залив, които могат да подкрепят както дипломатическите усилия, така и нуждите на Украйна в областта на сигурността, предаде БТА.

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