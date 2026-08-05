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Голямото строителство в България: Готви се ключова промяна при обществените поръчки

05 август 2026, 7:48 часа 439 прочитания 0 коментара
Снимка: ПП "ГЕРБ"
Голямото строителство в България: Готви се ключова промяна при обществените поръчки

Депутати от "Демократична България" (ДБ) предлагат много голяма и ключова промяна в Закона за обществените поръчки (ЗОП), която ще промени изцяло строителството на големи инфраструктурни обекти. Тепърва предложението ще трябва да влезе в програмата на парламента и да се гледа в комисия и пленарна зала.

За какво става въпрос - големи обекти да не могат да се строят без предварително одобрен идеен проект. В момента, с цел пестене на време, редица публични обекти се възлагат на инженеринг, като изпълнителят извършва и самото проектиране, и строителството. При този модел няма гаранции, че ще бъде предпочетен най-оптималният за обществения интерес вариант и няма да се стигне до финансово раздути проекти, коментира в. "Сега".

Какво се разбира под "големи обекти" - това са обекти първа категория (автомагистрали, пътища, летища, пристанища, язовири, електроенергийни съоръжения като ТЕЦ-ове и т.н.). А задължително одобрен идеен проект според описаното в предложението значи, че проектът трябва да бил възложен и разработен преди да почне изпълнение на строителство. Освен идеен проект, при проектирането да се изготвя технически и работен проект, искат от ДБ.

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Изискването за предварително одобрен идеен проект обаче със сигурност ще доведе до забавяне, особено ако има обжалване на това първоначално възлагане. Самата процедура, както и изготвянето на проекта, отнемат време и, при слаба организация и отсъствие на готови идейни проекти, това може да доведе до сериозно отлагане във времето на реалното строителство. За да има време за организация на всички произтичащи промени в проекта се предвижда 6-месечен отлагателен срок на влизането му в сила.

Проектът на ДБ предвижда и забрана за превъзлагане на дейности при инхаус процедури, но ограничение с подобен характер вече фигурира в ЗОП.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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