Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Тръмп търси подкрепа от Катар за Персийския залив

05 август 2026, 6:22 часа 257 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тръмп търси подкрепа от Катар за Персийския залив

Президентът на САЩ Доналд Тръмп проведе телефонен разговор с емира на Катар Тамим бин Хамад Ал Тани, по време на който двамата обсъдиха "усилията за намаляване на напрежението между САЩ и Иран", информира "Ройтерс". Тръмп и шейх Тамим обсъдиха преодоляването на оставащите различия между САЩ и Иран с цел постигане на "устойчиво дипломатическо решение на кризата", според съобщението от катарска страна. Още: Тръмп даде на Иран "последен шанс": Да отвори Ормуз на 4 август, иначе следва унищожение. САЩ обаче нямат далекобойни ракети

Международни инициативи за овладяване на напрежението

Снимка: iStock

Тамим подчерта важността на придържането към дипломатическия път и гарантирането, че всички страни спазват ангажиментите, поети в меморандума за разбирателство, който беше подписан между САЩ и Иран през юни, преди да се провали в рамките на няколко дни.

Емирът на Катар също така изрази подкрепата си за "международни инициативи, насочени към овладяване на напрежението", съобщава неговата канцелария.

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Доналд Тръмп Катар Персийски залив
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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