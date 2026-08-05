Тръмп търси подкрепа от Катар за Персийския залив

Президентът на САЩ Доналд Тръмп проведе телефонен разговор с емира на Катар Тамим бин Хамад Ал Тани, по време на който двамата обсъдиха "усилията за намаляване на напрежението между САЩ и Иран", информира "Ройтерс". Тръмп и шейх Тамим обсъдиха преодоляването на оставащите различия между САЩ и Иран с цел постигане на "устойчиво дипломатическо решение на кризата", според съобщението от катарска страна. Още: Тръмп даде на Иран "последен шанс": Да отвори Ормуз на 4 август, иначе следва унищожение. САЩ обаче нямат далекобойни ракети

Международни инициативи за овладяване на напрежението

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Тамим подчерта важността на придържането към дипломатическия път и гарантирането, че всички страни спазват ангажиментите, поети в меморандума за разбирателство, който беше подписан между САЩ и Иран през юни, преди да се провали в рамките на няколко дни.

Емирът на Катар също така изрази подкрепата си за "международни инициативи, насочени към овладяване на напрежението", съобщава неговата канцелария.

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