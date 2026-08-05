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Демерджиев върна на висш пост в МВР човек, който публично критикува: И още големи промени

05 август 2026, 7:14 часа 1440 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Демерджиев върна на висш пост в МВР човек, който публично критикува: И още големи промени

Поредни промени на високо ниво в МВР - вътрешният министър Иван Демерджиев ги направи с нарочни заповеди, като става въпрос за смени на трима директори на областни дирекции. Сериозни публични индикации, че ще се случи такова нещо, нямаше.

Сменени са директорите на ОД на МВР-Видин, ОДМВР-Стара Загора и ОДМВР-Кюстендил.

Според официалното съобщение, със заповед на Демерджиев от 3 август старши комисар Светослав Григоров е временно преназначен на длъжността директор на ОД на МВР-Видин. Досегашният директор - старши комисар Мирослав Милков, отново заема титулярната си длъжност - зам.-директор на ОД на МВР. Старши комисар Григоров е представен като роден през 1981 г. в София и като завършил ЮЗУ "Неофит Рилски" в Благоевград. "Никой не е над държавата и никой не е по-голям от закона. Това послание искам да стигне до всеки един служител. Трябва да работим отговорно, достойно и мотивирано". С тези думи новият директор се обърнал към ръководните служители от Областната дирекция и Районните управления. "Дирекцията трябва да отговори на големите обществени очаквания и да докаже, че е институция, заслужаваща доверие", категоричен бил новият ръководител Григоров. А с какво преди 4 години той влезе на фокус и то именно след думи на Демерджиев - ПРИПОМНЕТЕ СИ Още: Уволненият шеф на полицията в Кюстендил се е срещал с Младен Маринов и Христо Терзийски

Със заповед на министъра на вътрешните работи начело на ОДМВР-Стара Загора е временно преназначен старши комисар Димитър Машов. Той е роден на 5 януари 1976 г. Завършил е ВИПОНД на МВР в Симеоново, както и Университетa по библиотекознание и информационни технологии в София, съобщиха от полицията. Започва работа в системата на МВР през 2001 г., като оперативен работник в 8-мо районно управление на СДВР. През 2002 г. е бил преназначен в сектор "Престъпления, свързани с МПС" при СДВР - Още: Парите, колите и имотите на най-големите началници в МВР: Скромна 2024 година

За временен зам.-директор и началник отдел "Криминална полиция" на ОД на МВР-Стара Загора е назначен комисар Асен Йорданов. От октомври 2025 г. до момента той е бил началник на група "Контрол на пътното движение по главни пътища и автомагистрали" в сектор "Пътна полиция" при ОДМВР-Стара Загора.

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Само преди няколко дни, и.д. главен секретар на МВР Любомир Николов, представи пред ръководния състав и нов директор на ОДМВР-Кюстендил - ст. комисар Васил Йоцов. Той е временно преназначен на длъжността от днес, съобщава на страницата си пресцентърът на МВР в Кюстендил. Йоцов е представен като служител в системата на МВР от 1999 г. и като заемал различни изпълнителски и управленски позиции. Заеманата от него до този момент позиция е началник на група "Оперативно-издирвателна дейност" в граничния полицейски участък "Олтоманци" към Регионална дирекция "Гранична полиция" – Драгоман. Досегашният директор – ст. комисар Райчо Омерски, се връща на заеманата преди преназначението си позиция в сектор "Криминална полиция" на ОДМВР-Кюстендил. Той е пожелал успех в работата и благодарил на състава за постигнатите резултати в работата през изминалите пет месеца, през които е ръководил дирекцията, информираха от пресцентъра.

Почти всички 28 областни директори бяха махнати от тандема Емил Дечев (служебен министър) - Георги Кандев (главен секретар). Пълната чистка беше обяснена тогава с назначаването на хора, които да направят честни избори, както и с твърденията, че трябва да се вярва на екипа. Тогава Демерджиев и като цяло хора от "Прогресивна България" на Румен Радев изказваха похвали от тези действия, коментира в. "Сега".

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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