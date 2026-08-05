Държавният департамент на САЩ отне визата на посланика на Бразилия

Държавният департамент на САЩ отмени визата на бразилския посланик във Вашингтон. Решението идва на фона на засилващия се дипломатически конфликт между двете страни, писа Асошиейтед Прес (AP). Решението на Вашингтон дойде, след като Бразилия реши да не издаде визи на две американски длъжностни лица, които трябваше да посетят страната, като ги обвини, че се опитват да се намесват в общите избори в Бразилия през октомври тази година. Още: Тръмп спира парите от Държавния департамент за НАТО и ООН

Дипломатическа война

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САЩ биха могли да отменят мярката и да позволят на посланика да си възвърне визата, ако ситуацията бъде разрешена. Дипломатическите отношения между САЩ и Бразилия бяха подложени на напрежение на фона на споровете около бившия президент на Бразилия Жаир Болсонаро, който е в затвора. Той се счита за близък съюзник на настоящия американски държавен глава Доналд Тръмп, който изрази подкрепа за сина на Болсонаро и кандидат в предстоящите избори, Флавио. Флавио обаче е назад в социологическите проучвания.

Бразилия осъди решението на САЩ да отнемат визата на бразилската посланичка Мария Луиза Рибейро Виоти, заявявайки, че е жертва на "ескалация на враждебни мерки" в момент, когато двете страни се изправят пред нов период на напрежение само няколко месеца преди президентските избори в южноамериканската страна, предаде Франс прес.

"Днешното решение не е изолиран факт. То е част от ескалация на умишлени враждебни мерки срещу Бразилия, мотивирани от идеологически причини", се казва в изявление на канцеларията на президента Луиз Инасио Лула да Силва.

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