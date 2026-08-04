Нови спасители на плажа: Дронове следят за давещи се хора в морето в Южна Франция

В Южна Франция тестват дронове-спасители. Апаратите летят край плажовете, за да следят за хора в опасност. Те се управляват от изкуствен интелект. Инициативата беше предприета заради високия брой на удавени хора през последните месеци.

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От началото на лятото във Франция са се удавили около 270 души. Ако дронът засече давещ се човек, той пуска буй и изпраща съобщение на спасителите.

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