Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Нови спасители на плажа: Дронове следят за давещи се хора в морето в Южна Франция

04 август 2026, 20:50 часа 348 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ
Нови спасители на плажа: Дронове следят за давещи се хора в морето в Южна Франция

В Южна Франция тестват дронове-спасители. Апаратите летят край плажовете, за да следят за хора в опасност. Те се управляват от изкуствен интелект. Инициативата беше предприета заради високия брой на удавени хора през последните месеци.

Още: Защо миналото лято постави рекорд на удавени по Черноморието?

От началото на лятото във Франция са се удавили около 270 души. Ако дронът засече давещ се човек, той пуска буй и изпраща съобщение на спасителите.

Още: С нова наредба: Увеличават двойно медиците по Черноморието

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Франция дронове водни спасители
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес