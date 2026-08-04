Куриозно: Жена изхвърли и по-късно намери лотариен билет за 1 милион евро в боклука

Лотариен билет за 1 милион евро бе намерен в боклука в Италия, след като отчаяната му притежателка помолила боклукчиите да ѝ помогнат да го открие, съобщи днес местна компания за събиране на отпадъци, цитирана от Франс прес и БТА. Билетът бил „по чудо все още непокътнат“, когато служителите на компанията претърсили цели купища боклук в камиона си, каза пред АФП Роберто Никола Тоскано, директор на „Сервизи Амбиентали Норд Барезе“ (SANB) - компанията за събиране на отпадъци в град Битонто, близо до Бари, столицата на южния италиански регион Пулия.

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Тоскано обясни, че когато притежателката на билета отишла в кварталния магазин в неделя, за да провери дали е билетът ѝ е печеливш след тегленето, машината отчела, че той е „неизплатим“, тъй като търговците на дребно могат да плащат само скромни печалби от лотарията.

Мислейки, че не е спечелила, тя оставила билета си в магазина. Но като се върнала у дома, роднина ѝ казал, че са изтеглени нейните обичайни числа. Те веднага се втурнали обратно към магазина, само за да открият, че билетът вече е изхвърлен и боклукът е събран. Но с чист късмет успели да идентифицират точно камиона, взел боклука от магазина, и да го спрат.

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Предвид риска от потенциално опасните отпадъци, боклукчийският камион бил закаран до базата на специализирана компания, разполагаща с нужното оборудване, за да извърши търсенето, каза Тоскано. Служителите претърсвали контейнера с боклук повече от ден, откривайки различни касови бележки и билети. „Сред тях бе и билетът, който търсехме, и той, сякаш по чудо, беше все още непокътнат“, заяви Тоскано.

Когато казал на притежателката на печелившия билет, че са го намерили, тя се разплакала „от емоция“, сподели той. И добави: „Бих я прегърнал, но говорехме по телефона“.

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