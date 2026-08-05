Спешна евакуация в Гватемала заради изригването на вулкан (ВИДЕО)

В Гватемала започна спешна евакуация на местното население заради изригването на вулкана Фуего. Вулканът избълва огромни облаци от газ и пепел, докато лава и пирокластични потоци се спускат по склоновете му. В резултат на това евакуират жителите на две близки населени места, а властите обявиха оранжев код за опасност. Още: Вулкан изригна 4 пъти в Индонезия, има опасност за хората (ВИДЕО)

Оранжев код за опасност

🌋 Evacuations begin in Guatemala as Fuego volcano erupts



The volcano is spewing huge clouds of gas and ash, while lava and pyroclastic flows race down its slopes. Residents of two nearby communities are being evacuated, and authorities have declared an orange alert.



A major… pic.twitter.com/LeSA2bQcBl — NEXTA (@nexta_tv) August 5, 2026

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Центърът за бедствия Конред в Гватемала каза, че вулканът на име Фуего (огън на испански), изпраща "пирокластични потоци" - високотемпературна смес от газ, пепел и скални фрагменти, "които се спускат с голяма скорост надолу по склоновете на вулканичния комплекс." Стълбът от вулканична пепел достига височина над 6000 метра над морското равнище.

Затворен е важен път в близост до вулкана, а учебните занятия в околните градове са преустановени.

Очаква се и падане на пепел в близките райони.

При мощно изригване на Фуего през 2018 г. загинаха стотици хора, а цяло село беше разрушено.

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