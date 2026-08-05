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Спешна евакуация в Гватемала заради изригването на вулкан (ВИДЕО)

05 август 2026, 6:54 часа 604 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Спешна евакуация в Гватемала заради изригването на вулкан (ВИДЕО)

В Гватемала започна спешна евакуация на местното население заради изригването на вулкана Фуего. Вулканът избълва огромни облаци от газ и пепел, докато лава и пирокластични потоци се спускат по склоновете му. В резултат на това евакуират жителите на две близки населени места, а властите обявиха оранжев код за опасност. Още: Вулкан изригна 4 пъти в Индонезия, има опасност за хората (ВИДЕО)

Оранжев код за опасност

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Центърът за бедствия Конред в Гватемала каза, че вулканът на име Фуего (огън на испански), изпраща "пирокластични потоци" - високотемпературна смес от газ, пепел и скални фрагменти, "които се спускат с голяма скорост надолу по склоновете на вулканичния комплекс." Стълбът от вулканична пепел достига височина над 6000 метра над морското равнище.

Затворен е важен път в близост до вулкана, а учебните занятия в околните градове са преустановени.

Очаква се и падане на пепел в близките райони.

При мощно изригване на Фуего през 2018 г. загинаха стотици хора, а цяло село беше разрушено.

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Гватемала Вулкан Изригване евакуация вулканично изригване
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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