Русия засипва Киев с ракети, има поразени сгради

В нощта на 5 август руските сили започнаха атака с балистични ракети срещу Киев и околния регион, разтърсвайки града с десетки експлозии. Това съобщиха Министерството на отбраната и кметът на столицата Виталий Кличко.

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Пожар е избухнал в 20-етажна жилищна сграда в района на Оболонски. Има съобщения и за пожари в друга сграда и складове на два други адреса. В Деснянски район също е имало пожар в склад, а отломки от ракети са паднали близо до жилищна сграда. Според предварителни данни, ракета е ударила офис сграда в Оболонски район. Сигнал е получен и в Святошински район на столицата, съобщава Кличко. „В Киев е обявена тревога за въздушна тревога поради заплахата от използване на балистични оръжия от врага“, написаха местните власти.

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На свой ред Кличко публикува информация в своя Telegram канал за предполагаеми „операции на противовъздушната отбрана в Киев“, въпреки че кореспонденти на УНИАН уточняват, че нито са чули, нито са наблюдавали подобна активност. Заслужава да се отбележи, че многократно е съобщавано, че в момента Украйна няма с какво да противодейства на балистични ракети.

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