Учените бият тревога: След 50 години тези 10 града ще се превърнат в пустини

Климатичните промени биха могли радикално да променят природния пейзаж на Съединените щати до края на века. Ново проучване, публикувано в списание PeerJ, установи, че при сценарий с високи емисии на парникови газове десетки американски градове биха могли да попаднат в пустинния биом, съобщава Yahoo.

Градовете, които ще се превърнат в пустини

Изследователи от проекта Open Earth Monitor Cyberinfrastructure използваха сателитни данни с висока резолюция и алгоритми за машинно обучение, за да моделират бъдещи промени в природните зони до 2080 г.

„Централната част на Съединените щати ще стане по-гореща и по-суха, а традиционните прерии постепенно ще отстъпят място на по-пустинна растителност - по-малко диви цветя и повече пребоядисали плевели“, се казва в проучването.

Учените прогнозират, че пустинният биом в Съединените щати почти ще се удвои по размер, от 6% до 11,9% от сушата на страната. Това представлява разширение с приблизително 182 000 квадратни мили (повече от 471 000 квадратни километра).

Пустини вместо ниви: Последиците от взривяването на Каховската ВЕЦ за Украйна

В същото време хладните смесени и иглолистни гори ще се свият, а в източната част на страната влажните гори постепенно ще отстъпят място на по-устойчива на суша растителност.

Очаква се пустинните райони на Аризона, Ню Мексико и Южна Калифорния също да се преместят по-на изток, в Тексас и Колорадо.

Кои градове са изложени на риск да се превърнат в пустини?Най-големият град, за който изследователите прогнозират, че ще премине към пустинен биом, е Бейкърсфийлд, Калифорния, с население над 404 000 души.

Десетте най-уязвими града също така включват:

Бейкърсфийлд, Калифорния;

Рино, Невада;

Ланкастър (Калифорния);

Пуебло (Колорадо);

Спаркс (Невада);

Рио Ранчо, Ню Мексико;

Кенеуик (Вашингтон);

Паско (Вашингтон);

Гранд Джънкшън, Колорадо;

Ричланд (Вашингтон).

В повечето от тези градове се очаква настоящите степни или горски биоми да се променят в пустинни биоми до 2061–2080 г.

Пустините поглъщат въглероден диоксид

Прогнозата е базирана на най-лошия възможен сценарий. Авторите отбелязват, че изчисленията са извършени с помощта на сценария RCP 8.5, който приема високо ниво на глобални емисии на парникови газове.

„Прогнозираните промени в класификацията на биома се основават на сценария с високи емисии от RCP 8.5“, отбелязват изследователите.

Учените подчертават, че резултатите показват колко значително изменението на климата може да повлияе не само на температурата на въздуха, но и на естествените екосистеми, растителността и условията на живот на милиони хора в Съединените щати.

Междувременно Европа се бори с една от най-тежките горещини през последните години. Екстремните горещини вече водят до прекъсвания на електрозахранването, затваряне на туристически обекти, промени в работното време, затворени училища и предупреждения за опасност за живота на най-уязвимите хора. Учените посочват, че повтарящите се горещи вълни са ясен знак за глобалното затопляне. Те предупреждават, че подобни явления ще стават по-чести, по-продължителни и по-интензивни.

Климатолози бият тревога за предстоящи екстремни климатични явления, които ще променят завинаги живота на Земята. Метеоролозите предупреждават за повишена вероятност от рядко климатично явление „супер Ел Ниньо “, което може да започне още в края на 2026 г. или дори по-рано и да причини екстремни метеорологични промени по целия свят. Ел Ниньо е периодично климатично явление в екваториалната част на Тихия океан, по време на което повърхностните води се затоплят необичайно.

Какво би се случило, ако всички пустини на Земята изчезнат?