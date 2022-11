Русия нарече "маневра" отстъплението при Херсон

Въпросната "маневра", според Конашенков, се извършва на "подготвените позиции" на левия бряг на Днепър.

„В направлението Николаев-Кривой Рог подразделенията на руската групировка войски маневрират на подготвени позиции на левия бряг на река Днепър в строго съответствие с утвърдения план“, подчерта официалният говорител на ведомството.

Явно това е нещо като пореден акт на добра воля от страна на руската армия, която действа с предварително подготвен план за отстъпление. Припомняме, че на 9 ноември се проведе заседание на руското министерство на отбраната, на което командирът на руската групировка войски в Украйна генерал Сергей Суровикин обяви необходимостта от изтегляне на руската войска от Херсон. Според него това щяло да запази живота на руските военни, а военният министър Сергей Шойгу напълно подкрепи решението му и даде нареждане за отстъплението.

Междувременно руският журналист и публицист Александър Невзоров коментира тези събития така: "Никой не очаква ситуация, в която всичко ще бъде просто и красиво - Предадохме Херсон. Приехме Херсон." Той заяви, че очаква някои специфични проблеми там. "Генералът (Суровикин - бел.ред.) е интелектуално стерилен и трудно способен на смислено злодейство. Но наистина е възможно да забрави няколко батальона или дори полк в Херсон. Който да е без връзка и контакт с реалността. Чеченската война е пълна с такива случаи. В руската армия, както се вижда и от чеченската война, действа законът на пълния идиотизъм", каза той.

From the creators of "enemy chases after us in shame"



"Organized maneuver of Russian troops to already prepared positions" is carried out. pic.twitter.com/byUwCTO0uY