Русия не смогва с гробищата, обаче се цели в НАТО – дрон се взриви в Литва (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Въобще, това място е изцяло запълнено (с гробове). Това е, няма къде да се погребе някой. А неотдавна беше открит (този) гробищен парк. Но, за съжаление, както виждате, почти цялата местност е вече заета (от гробове). Има само малко място тук". Това разказва пореден местен жител в Русия за поредното ужасно бързо запълващо се гробище – с телата на убити в Украйна руски войници, пратени там заради мегаломанията на руския диктатор Владимир Путин:

"There’s nowhere left to bury them." - A problem has emerged in Russia. In one of the villages where a plot was allocated for "heroes of the special military operation", there is no more space left for burials. The cemetery filled up so quickly that it’s unclear where to bury… pic.twitter.com/wpl88HptlY — WarTranslated (@wartranslated) March 23, 2026

Примерът е само щрих докъде и накъде Путин води Русия. Войната с Украйна отдавна е капан, от който той не може да излезе с истински полезен ход за себе си. Ако я спре без нещо, което поне да наподобява победа, руският елит няма да му прости. Ако я продължава до безкрай, руските ресурси от всякакво естество ще стигнат до изчерпване и то в контекст на амбиции Руската федерация да сложи край на НАТО. Че тази амбция е налице е отдавна ясно, реториката за подготовка не стихва и сега – ОЩЕ: Украйна атакува Севастопол, по руска телевизия зоват за атака срещу НАТО (ВИДЕО)

Друг пример за амбицията на Путин да съкруши НАТО – неизвестен дрон, дошъл откъм Беларус, се взриви в Литва. Има видеокадри от случилото се – безпилотната машина се взривява в необитаема местност, до езеро недалеч от границата на Литва с Беларус. Вчера украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Русия планира да разположи в Беларус 4 наземни станции за навигация и контрол на далекобойни дронове:

A spokesperson for the Lithuanian Armed Forces, Major Gintautas Čiūnis, said that a drone that had flown from Belarus crashed in Lithuania. He added that the UAV was not detected by radar and was not noticed by border guards. The moment of its fall was captured on video.… pic.twitter.com/yCHUr2XON8 — WarTranslated (@wartranslated) March 23, 2026

До какви висоти в абсурдите за опазване на режима на Путин се стига е показателно от интервю на ръководителя на ФСБ Александър Бортников за придворния журналист на Кремъл Павел Зарубин. Бортников направо внуши, че всички проблеми в Русия идват заради украинските спецслужби и "техните кукловоди". Те управлявали много процеси в Путинова Русия, което предизвика беларуската опозиционна медия NEXTA да се подиграе, че Русия не се управлява очевидно от Путин, а от украинците и "британските им кукловоди":

🤡 FSB chief Bortnikov shared some “terrifying” news



Apparently, Russia is being run not by Putin, but by Ukrainian спецслужбы and their British puppet masters.



“They manage, direct, and finance it,” the old chekist complains. pic.twitter.com/bHtML8R5oi — NEXTA (@nexta_tv) March 23, 2026

Самият Путин призна, че през януари 2026 година руската икономика е загубила 2,1% от БВП спрямо януари 2025 година. Безработицата обаче била само 2,2 процента по думите на руския диктатор – това е явен признак, че в Русия има голям недостиг на работна ръка, казва ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната). Путин твърди и, че руската инфлация на годишна база е 6% - нещо, в което никой не вярва. Той призова руските петролни компании да се възползват от увеличените цени на петрола на световните пазари заради започнатата от Доналд Тръмп война с Иран и да плащат по-голям дял от кредитите си към руските банки, за да ги облекчат. Златните резерви на Русия са на ниво 74,3 млн. трой унции – най-ниското ниво от март, 2022 година, пише руското опозиционно издание "Медуза". Продажбата на златни резерви от Руската централна банка започна от ноември, 2025 година – защото трябват пари за войната в Украйна, а цената на златото тръгна рязко надолу заради войната с Иран и това ограничава Кремъл в използването на златото като финансова алтернатива.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал Олександър Сирски предупреди в официалния си канал в Телеграм, че руската армия увеличава интензивността на атаките си. За периода 17-20 март е имало 619 руски пехотни атаки – основно в Покровското направление (163), но и в съседното му от юг и намиращо се на север от Гуляйполе Олександриевско направление (96). Константиновка е била третият голям руски фокус в този кратък период от време (84 атаки).

Сирски е категоричен – значим руски успех и постигане на голяма цел няма, а в определени участъци на фронта (генералът не ги посочва поименно) украинската армия успешно извършва контраатакуващи действия с цел активна отбрана: "Окупаторите се опитват да вкарат нови части и се готвят да продължат атаките, залагайки на влошаване на метеорологичните условия, което според тях би трябвало да намали ефективността на украинското въздушно разузнаване и да попречат на работата на нашите безпилотни системи и артилерия. Руското командване хвърли десетки хиляди войници в атаки тип "месомелачка", но цената на този опит се оказа катастрофална за агресора. За 4 дни противникът регистрира над 6090 убити и ранени войници".

По-сериозно увеличение на дневна база има на сухопътната военна активност в Украйна съгласно официалните данни на украинския генщаб. На 23 март са станали 168 бойни сблъсъка спрямо 134 на 22 март. Руснаците през последните 24 часа са хвърлили 255 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 30 по-малко на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3727 изстреляни снаряда, като тук разликата е със около 90 надолу. Руската армия е използвала 9027 FPV дрона, което с около 200 по-малко спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Интересна динамика – в пограничния район на Суми и Курска област е имало 13 бойни сблъсъка, което не се е случвало месеци наред, а Z-канали като "Два майора" отчитат руски напредък до 250 метра. Иначе най-горещо си е Покровското направление – 34 отбити руски пехотни атаки там, като за втори пореден ден Покровск и Мирноград са посочени като места на активни боеве от украинския генщаб. Седми десантно-щурмови корпус на украинската армия съобщава, че за последните 8 месеца в Покровск са свалени 26 000 руски дрона от различни видове. Още 17 руски пехотни атаки е имало североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. За този район руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" казва, че ситуацията е по-малко благоприятна за руснаците откъм Часов Яр, където украинците имат позиции, включително в квартал "Шевченко", но пък очистили много окопи около Иванополя, южно от Константиновка. Без овладяване и прочистване на Часов Яр обаче "Рибар" не вижда добри възможности да бъде превзета и Дружковка, западно от Константиновка. 18 са били руските пехотни атаки при Гуляйполе, Запорожка област, а в съседното от север Олександриевско направление са станали 10 руски пехотни атаки. Няма друго направление на фронта с двуцифрен брой бойни сблъсъци. Но "Рибар" се оплаква, че в Ореховското направление, при Степногорск, ситуацията за руската армия бързо се влошавала и украинците се готвели за по-голяма офанзива (ГЕОЛОКАЛИЗИРАНО ВИДЕО 18+ - може да се види под снимките с геолокализацията, има възрастово ограничение и само регистрирани и влезли в профила си потребители на "Х" могат да го гледат).

Analog to 1st AC, 7th AC and co.

The 8th Air Assault Corps formed it own UAS battalion, the 238th "Black Falcon" btn, deployed in the Sumy region. https://t.co/t9GAiJkPyS https://t.co/BzIkDT3kqP pic.twitter.com/Y8OSIvlQGe — imi (m) (@moklasen) March 23, 2026

Ukrainian border guards-UAV operators from the "Hart" brigade are destroying Russian assault groups in the Kharkiv region. The fighters eliminated 66 occupiers and wounded another 51.https://t.co/GowU8r9vtI pic.twitter.com/7DGb8b0xxi — WarTranslated (@wartranslated) March 23, 2026

The Unmanned Systems Battalion of the 92nd Separate Assault Brigade is eliminating Russian forces in the Novooleksandrivka direction.https://t.co/87dMP4qi0I pic.twitter.com/3QLRbLDtmd — WarTranslated (@wartranslated) March 23, 2026

⚡️Вивели зі строю 218 окупантів – Запорізький напрямок



Весна на Запорізькому напрямку видалася для противника надто «гарячою». Упродовж останніх тижнів 429 бригада «АХІЛЛЕС» вивела зі строю 218 окупантів.



❌118 ос. – ліквідовано

☠️100 ос. – поранено



Попри складну обстановку на… pic.twitter.com/9zXmEuP91Y — 429 окрема бригада БпС «АХІЛЛЕС» (@achilles_429) March 23, 2026

Още: "Не мога да живея в Русия": Нови 249 украински дрона декорираха "рая на Путин" (ОБЗОР – ВИДЕО)

Украйна одобри въвеждането като средство за прехващане и унищожаване на руски далекобойни дронове новата си безпилотна летателна система-прехващач JEDI Shahed Hunter. Дронът развива до 350 км/ч и използва автоматично радарно насочване за прехващане на целта. Командващият украинските сили за безпилотни системи Роберт Бровди-Мадяр отчете 28 поразена руска ПВО система само от 1 март насам, след като в Брянска област беше ударена руска ПВО система 2С6 "Тунгуска" и радар "Небо". Но тази нощ и в ранната сутрин Русия нанесе пореден масиран комбиниран въздушен удар срещу Украйна. Съгласно сводката на украинските ВВС, руснаците са изстреляли 34 ракети (18 крилати ракети Х-101, 7 балистични ракети "Искандер-М"/С-400, 5 крилати ракети "Искандер-К" и 4 авиационни ракети Х-59/Х-69/Х-31) и 392 далекобойни дрона. Свалени са 25 ракети (всички крилати Х-101 и "Искандер-К", както и 2 от авиационните ракети Х-59/Х-69/Х-31) и 365 дрона, а за още 3 от ракетите се изяснява какво се е случило. На 22 места в Украйна са регистрирани удари от преминалите през украинската ПВО руски ракети и дронове. Руското военно министерство съобщи за 55 свалени далекобойни дронове над контролирана от руснаците територия - ОЩЕ: Дъжд от руски дронове и ракети засипа Украйна, цел изглежда е Киевският язовир. Загинали в Запорожие, Полтава и Севастопол (ВИДЕО)