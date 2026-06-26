Русия обяви извънредно положение в Крим заради "трудната ситуация", наречена Украйна (ВИДЕО)

Окупационните руски власти въвеждат регионално извънредно положение на анексирания полуостров Крим и конкретно за град Севастопол от 13:00 часа местно време на 26 юни, съобщи назначеният от Кремъл "губернатор" Сергей Аксьонов. Той посочи, че мярката е съгласувана с окупационната администрация на Севастопол и има за цел да улесни решаването на въпроси, свързани с "финансите, кредитирането, договорите и възстановяването на щети", тъй като условията на окупирания полуостров продължават да се влошават.

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Причината

„Правната рамка на извънредното положение позволява най-бързото разрешаване на въпросите, свързани с осигуряването на стабилното функциониране на всички сектори, от които зависи прехраната на населението“, заявиха инсталираните от Русия власти.

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Губернаторът на Севастопол Михаил Развожаев говори за „трудната ситуация“ по отношение на енергоснабдяването на Крим. Според него извънредното положение ще позволи на собствениците на фирми да се позоват на „различни клаузи за форсмажор“. Той подчерта, че това извънредно положение ще остане в сила, докато „ситуацията не се подобри“.

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Occupation authorities are introducing a state of emergency in Crimea and Sevastopol from 13:00, Sergey Aksyonov said. He said the regime was coordinated with Sevastopol’s occupation administration and is intended to streamline financial, credit, contractual and damage recovery… pic.twitter.com/4ytGz2pTNU — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 26, 2026

В същото време окупаторите не са уточнили точно какви мерки ще предприемат в рамките на този режим.

Украинските удари парализираха живота в Крим

В последните дни окупираният Крим е обект на редовни атаки от страна на украинските сили, довели до значителни прекъсвания на тока, до недостиг на гориво по бензиностанциите и до дълги опашки за зареждане пред тях, както и до опашки за бягство от полуострова.

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Украйна съсипва още логистичната и нефтената инфраструктура в Керченския проток, свързващ Крим с руския Краснодарски край, а сухопътните маршрути към окупирана Украйна и към вътрешността на Русия вече са зони с най-висок риск.

На 25 юни украинският президент Володимир Зеленски одобри 40-дневна операция, целяща да окаже натиск върху Русия, за да принуди държавата агресор да сложи край на войната - нещо, което режимът на диктатора Владимир Путин отказва да стори.

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