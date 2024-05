Русия пак удари Одеса с ракети (ВИДЕО)

Според съобщение в официалния канал в Телеграм на ръководителя на местната военновременна администрация Олег Кипер обстрелът е с балистични ракети. Дотук е известно за 13 пострадали.

Видеокадри в социалните мрежи показват, че е ударен склад на "Нова поща". По неофициална информация има загинали. "Нова поща" беше ударена преди време по същия начин и в Харков: Руски удар по пощенски склад в Украйна уби шестима (ВИДЕО)

Russia reportedly hit a warehouse of Nova Poshta in Odesa. Preliminary info states there are injured and probably dead. Waiting for official confirmation, but this is yet another terror attack. pic.twitter.com/Zgj9ruIn1g