Самотна майка има нужда от нашата помощ, за да оцелее

Учителката Ваня Пламенова Косева е само на 43 години. Тя преподава в Павел баня и е самотна майка на две деца - малко момиче и момче, което вече е почти тийнейджър.

До съвсем скоро Ваня е била човекът, който се грижи за всички. За своите деца, за учениците си, за хората около себе си. Днес тя е тази, която има нужда някой да се погрижи за нея. С този апел към екипа на Actualno.com постъпи молба за подкрепа.

Всичко започва с болка в ребрата. В продължение на шест месеца Ваня търси отговор, но е уверявана, че става дума за невралгия. Болката обаче не отминава. Напротив, става толкова силна, че тя започва да се движи трудно и почти не може да спи. Нощ след нощ прекарва едва по няколко часа в полуседнало положение, а теглото ѝ пада до критичните 39 килограма. Следват изследвания и тежката диагноза.

По време на операция е отстранена метастатична лезия в областта на 12-то ребро, а впоследствие е установен рак на белия дроб с разсейки в костите и множество лезии по тялото. Днес Ваня живее със силна болка и е на мощни обезболяващи и морфинови лепенки. Но има причина да продължава. Децата ѝ. Две деца, които не трябва да губят майка си. Две деца, които имат нужда тя да бъде до тях, да ги прегръща, да ги изпраща на училище и да ги вижда как растат.

Надеждата идва от Турция, където Ваня може да получи необходимото лечение. Има изготвена проформа оферта, а първоначално са нужни 20 000 евро. За нея и семейството ѝ това е непосилна сума.

Ваня разчита единствено на своята майка, която самата е преживяла тежък инсулт и също има нужда от грижи. Тази година мястото на Ваня в училище ще остане празно. На 15 септември децата ще влязат в класните стаи, но нейните ученици няма да видят своята учителка. Нека помогнем това да не остане така. Нека дадем на Ваня шанс отново да прегърне своите деца. Шанс един ден отново да прекрачи прага на класната стая и да чуе думите: “Добре дошли, госпожо!” Всяко дарение има значение. Всяко споделяне също. Понякога една публикация стига точно до човека, който може да промени всичко. Ваня има нужда от нас. А децата ѝ имат нужда от своята майка.

Повече за това как може да помогнете на Ваня ще откриете тук: https://pavelandreev.org/bg/campaign/edna-maika-dve-deca-i-edna-bitka-za-zivot?fbclid=IwY2xjawT8_qdwZG9mBWV4dG4DYWVtAjEwAGJyaWQRMFg2NlBYUDY4dnZNVVp5VXdzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEey-w-RMcmbJTQ5jpKVWev6VtGCkXQ3FCpYX4GdOzUE1l3zg_jT4OtFRiRfzg_aem_tDZeud98_AT4f8BYhZvOzw