Русия пося смърт в Украйна: Дрон уцели микробус в Запорожие, ракети поразиха Днипро (ВИДЕО)

Поне трима души са загинали, а други най-малко 8 са ранени при руска атака с дрон срещу микробус в Запорожие. Първоначалната информация на ръководителя на региона Иван Фьодоров гласеше, че двама мъже и една жена са ранени и получават медицинска помощ. По-късно стана ясно, че тежко ранена жена е починала в линейката на път към болницата, както и че има още две жертви.

Руски удар и по Днипро

Русия е нанесла удар и по частно предприятие в Днипро, съобщи областната администрация на региона на Днепропетровск. Броят на загиналите в резултат на ракетната атака е нараснал до петима, а броят на ранените – до 29, заяви президентът Володимир Зеленски.

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„Русия нанесе ракетен удар по Днипро, насочен срещу инфраструктурата. В момента на мястото се провежда спасителна операция. Включени са всички служби, които осигуряват на хората всичко необходимо. За съжаление, към момента е известно, че петима души са загинали. Изказвам съболезнования на семействата и близките им. В резултат на този удар 29 души са ранени“, написа украинският президент в социалните мрежи.

Росія завдала ракетного удару по Дніпру, по інфраструктурі. На місці зараз триває рятувальна операція. Залучені всі служби, допомагають людям усім необхідним. На жаль, станом на зараз відомо, що пʼять людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким. Двадцять девʼять людей… pic.twitter.com/zSokuoxhi1 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 29, 2026

Преди това Александър Ганжа, началник на административното управление в Днепропетровск, написа, че има тежко ранени и загинали.

Националната полиция потвърди, че ударите са били нанесени с ракета.

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Един човек е бил ранен и в Харков след руски ракетен удар днес, 29 юни, съобщиха местните власти. Всичко това се случва, докато Русия на Владимир Путин отказва да прекрати войната срещу Украйна и да седне на масата на преговорите за добросъвестни дискусии.