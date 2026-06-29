Кабинетът "Радев":

Русия пося смърт в Украйна: Дрон уцели микробус в Запорожие, ракети поразиха Днипро (ВИДЕО)

29 юни 2026, 16:11 часа 215 прочитания 0 коментара
Снимка: ДСНС-Украйна
Русия пося смърт в Украйна: Дрон уцели микробус в Запорожие, ракети поразиха Днипро (ВИДЕО)

Поне трима души са загинали, а други най-малко 8 са ранени при руска атака с дрон срещу микробус в Запорожие. Първоначалната информация на ръководителя на региона Иван Фьодоров гласеше, че двама мъже и една жена са ранени и получават медицинска помощ. По-късно стана ясно, че тежко ранена жена е починала в линейката на път към болницата, както и че има още две жертви.

Руски удар и по Днипро

Русия е нанесла удар и по частно предприятие в Днипро, съобщи областната администрация на региона на Днепропетровск. Броят на загиналите в резултат на ракетната атака е нараснал до петима, а броят на ранените – до 29, заяви президентът Володимир Зеленски.

Още: Под прикритие: Руската съпротива нахлула в царството на "Шахед"-ите и подготвила саботаж отвътре

„Русия нанесе ракетен удар по Днипро, насочен срещу инфраструктурата. В момента на мястото се провежда спасителна операция. Включени са всички служби, които осигуряват на хората всичко необходимо. За съжаление, към момента е известно, че петима души са загинали. Изказвам съболезнования на семействата и близките им. В резултат на този удар 29 души са ранени“, написа украинският президент в социалните мрежи.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Преди това Александър Ганжа, началник на административното управление в Днепропетровск, написа, че има тежко ранени и загинали.

Националната полиция потвърди, че ударите са били нанесени с ракета.

Още: Русия с нов залп срещу Украйна: Ранени и загинали в Запорожие и Донецк (СНИМКИ)

Един човек е бил ранен и в Харков след руски ракетен удар днес, 29 юни, съобщиха местните власти. Всичко това се случва, докато Русия на Владимир Путин отказва да прекрати войната срещу Украйна и да седне на масата на преговорите за добросъвестни дискусии.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
руски удари Запорожие война Украйна Днипро атака с дронове руска ракетна атака
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес