Русия разруши десетки домове и рани жители на Запорожие (ВИДЕО и СНИМКИ)

Седем души бяха ранени, а повече от 30 къщи - повредени, след руско нападение в украинския град Запорожие на 21 октомври.

49-годишен мъж и 48-годишна жена са в тежко състояние. Други трима души са в умерено състояние, съобщиха местните власти. Лекарите оказват цялата необходима помощ на пострадалите.

Преди това властите обявиха, че руските сили са поразили жилищен квартал. Според ASTRA щети има и по детска градина. Двама от пострадалите са били извадени изпод руините, съобщиха местните спасителни служби.

В Украйна днес сутринта имаше масирана руска атака с дронове: Русия отговори с дъжд от дронове "Шахед" на успешна украинска атака от неделя (ВИДЕО).

В социалните мрежи се появиха кадри от момента, в който дрон „Шахед“ прелита само на метър над жилищна сграда в Сумска област. Няколко минути по-късно се чува експлозия.

The moment "Shahed" kamikaze drone flew just a meter above a residential building in Sumy region



A few moments later, an explosion is heard. pic.twitter.com/Lm4jVISiTI