Русия си призна: За 3 дни ракети ATACMS удариха 2 наши военни обекта (СНИМКИ)

Уникално, но факт - след между 24 и 48 часа мълчание, руското военно министерство си призна, че Украйна е успяла да порази два руски военни обекта с американски балистични ракети ATACMS в рамките на последните 3 дни. Признанието присъства в официалния канал в Телеграм на руското военно министерство.

Първото признание - за удара на 23 ноември, в който е поразена руска ракетна система С-400 в руска база в село Лотаревка, Курска област. Министерството казва, че от 5 ракети 3 са свалени от руско ПВО "Панцир", но другите 2 са ударили системата С-400. Има признание, че тя е "повредена". Освен това - че има "пострадали" руски военни - без подробности колко и какво точно значи пострадали, дали ранени или убити.

За този удар вече излязоха доста данни от вътрешни източници, припомнете си: Руски данни: Ракети ATACMS унищожиха ПВО С-400 и убиха руски офицери. Руска ракета удари хангар в украинска база (ВИДЕО и СНИМКИ)

Второто признание - удар по руско военно летище "Халино". От 8 ракети ATACMS, 7 били свалени от система "Панцир" и система С-400, 1 обаче пробила. Имало "незначителни повреди на инфраструктурата", както и "двама леко ранени руски военни". Официалната версия за ранените е като тази на руския опозиционен информационен телеграм канал ASTRA - но не е ясно какво точно е уцелено, а свързван с руските ВВС телеграм канал дори оспори, че имало 7 свалени ракети - на видеокадри от мястото на събитието се вижда огромна експлозия, припомнете си: Ракети ATACMS по военно летище в Курск: Опитахме да ги свалим - руски източник (ВИДЕО)

Източник: руско военно министерство

Предвид публикуваните от руското военно министерство снимки, германският журналист Юлиян Рьопке, който работи за германския таблоид "Билд", коментира, че това само показва, че руската ПВО не се е справила с ракетите ATACMS:

Not sure the Russians understand those images indeed prove they did not manage to shoot down the M39A1 missiles ... pic.twitter.com/pGahcQKtvG