Зеленски: В Енгелс ударихме Ту-95, който изстрелва ракети срещу Украйна (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди удара по нефтопреработвателния завод в руската Ярославска област и по изтребителя ракетоносец Ту-95МС на военното летище в Енгелс, Саратовска област. "През последните 24 часа бойците от нашите Сили за отбрана на Украйна нанесоха удар по нефтопреработвателния завод в Ярославска област. Разстоянието до фронтовата линия е 1000 километра. Имаше и наши справедливи ответни действия срещу руската война в Черно море", написа държавният глава.

В руския град Енгелс бойците от подразделение „Алфа“ на Службата за сигурност на Украйна нанесоха удар по ракетоносеца Ту-95МС. Това са именно самолетите, които нанасят удари по Украйна", написа Зеленски в социалните мрежи.

Ту-95 е съветски дозвуков стратегически бомбардировач ракетоносец, един от най-бързите самолети снабдени с турбовитлови двигатели. Предназначен е за бомбени удари - в това число и с крилати ракети, най-вече X-101 - срещу важни обекти.

Президентът на Украйна благодари на „всички наши бойци за тяхната прецизност“.

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„Всичко това е отговор на техните удари. Руснаците трябва да почувстват каква е тяхната война“, заяви още Зеленски.

Over the past day, warriors of our Defense Forces of Ukraine struck an oil refinery in the Yaroslavl region. The distance is 1,000 kilometers from the front line. There were also our just responses to Russia’s war in the Black Sea.



In Russia’s Engels, warriors of the Security… pic.twitter.com/SldN4i8JF4 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 28, 2026

Преди това украинският генщаб потвърди, че украинските далекобойни дронове пак са поразили рафинерията "Славнефт-ЯНОС" в Ярославъл.

Русия твърди, че е свалила над 500 дрона през нощта

През изминалата нощ, от 20:00 ч. московско време на 27 август до 8:30 ч. московско време на 28 август, силите за противовъздушна отбрана на Русия са "пресекли и унищожили" 512 украински безпилотни летателни апарата над териториите на областите Белгород, Брянск, Волгоград, Владимир, Воронеж, Курск, Липецк, Нижни Новгород, Орел, Пенза, Ростов, Рязан, Саратов, Тамбов, Тула, Ярославъл, Московска област, Краснодарски край, анексирания Крим и над Черно море, обяви руското военно министерство.

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