Руснак се вряза с колата си в тълпа във Франция и уби двама (ВИДЕО)

Френската полиция арестува руснак от чеченски произход, след като той умишлено вряза автомобила си в тълпа в северната част на страната. При инцидента загинаха двама мъже, за които се смята, че са афганистански граждани, а 11 други са ранени, съобщиха официални лица в четвъртък.

Колата се е блъснала в група хора, събрали се пред бар късно в сряда в нормандския град Кан, съобщи префектът на департамента Калвадос Давид Клавиер.

Според полицейски източник инцидентът е бил предшестван от сбиване, при което 26-годишният заподозрян е бил нападнат от няколко души. След това той се върнал с колата си пред жп гарата в Кан и умишлено се блъснал в мъжете и други хора, стоящи под автобусна спирка.

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Прокуратурата в Кан заяви, че няма очевиден терористичен мотив. Заподозреният, който пребивава законно във Франция, не е бил известен на разузнавателните служби и никога не е бил осъждан за престъпление, обявиха властите.

„Чух само звука на колата, когато блъсна хората, удара“, коментира мъж, който е станал свидетел на инцидента.

Друг свидетел потвърди, че става въпрос за спор: „Човекът си тръгна, много се ядоса, върна се и се блъсна във всички.“

„Хората са в шок, това никога не се е случвало в Кан“, добави той.

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Заподозреният

Веднага след инцидента беше потвърдено, че един мъж е починал, като полицейски източник съобщи, че той е 35-годишен афганистанец.

Вторият загинал, на 28 години, също се смята за афганистанец, заяви регионалният прокурор Джоел Гариг. Той добави, че ранените, на възраст между 17 и 36 години, са мъже. Седем от ранените са в критично състояние, добави той.

Няколко от тях страдат от „фрактури на долните крайници“, гласи изявление на прокуратурата.

Според друг полицейски източник, сред жертвите има мъже от френска, египетска, бангладешка и суданска националност.

Шофьорът, руски гражданин от предимно мюсюлманския регион на Северен Кавказ в Чечня, впоследствие избягал от местопроизшествието.

Той е бил задържан от силите за сигурност в съседното пристанище Уистреам след мащабна операция по издирване, съобщи жандармерията.

По време на разпита заподозреният съобщил, че е бил жертва на насилие пред гарата преди инцидента.

Мъжът не е бил под въздействието на алкохол по време на инцидента, заяви прокурорът по случая.