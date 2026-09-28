10 неща, които може би не знаете за Константин Велики (ВИДЕО)

На 5 и 6 октомври от 23:10 ч. Viasat History представя „Константин Велики“ – документален филм в две части, който проследява живота на владетеля, променил политическия и религиозния облик на Римската империя.

Император Константин Велики е едно от имената, които завинаги променят европейската история. Той побеждава съперниците си, обединява отново Римската империя, превръща християнството в легитимна религия и създава нова столица на Босфора. Но зад познатия образ на императора стоят истории за семейни интриги, военни победи, религиозни конфликти и една необикновена жена – неговата майка Елена.

Новият документален филм „Константин Велики“, продукция на eco doc за ZDF в сътрудничество с ARTE, е в две части – „A Game of Thrones“ и „A New Rome“. Филмът следва археолози, които търсят следите на императора и реконструират света, в който той живее.

Ето 10 факта, които могат да погледнат към Константин от малко по-различен ъгъл.

1. Константин не е израснал в Рим

Бъдещият император прекарва ранните си години далеч от центъра на римската власт, в провинцията на днешна Сърбия. Според описанието на ZDF той е незаконният син на способния военачалник Констанций Хлор и Елена, жена с нисък социален произход. Именно от тази провинциална среда той започва пътя си към върха на империята.

2. Майка му Елена има собствена забележителна история

Флавия Юлия Елена не е просто „майката на Константин“. След възхода на сина си тя получава титлата Augusta и се превръща във важна фигура в императорския двор. Константин дори преименува родния ѝ град Дрепанум (разположен в Мала Азия, съвременна Турция) на Helenopolis в нейна чест.

3. Битката, която променя всичко

През 312 г. Константин побеждава съперника си Максенций в битката при Милвийския мост край Рим. Победата му дава контрол над западната част на империята и се превръща в ключов момент от възхода му. Арката на Константин в Рим и днес пази изображения на военната му кампания и победата.

4. Преди битката идва прочутото видение

Според християнските източници Константин получава знак, свързан с кръста, преди решаващата битка. Историята се превръща в част от легендата около неговото обръщане към християнството. Историците обаче продължават да обсъждат точната природа и развитие на религиозните му убеждения.

5. Миланският едикт не прави християнството официална религия

Това е едно от най-често повтаряните опростявания. През 313 г. Константин и Лициний постигат споразумение, известно като Миланския едикт, което дава на християните религиозна свобода и прекратява официалните преследвания. Християнството обаче не става официална държавна религия на империята при Константин – това се случва по-късно, при Теодосий I през 380 г. - Солунският едикт.

6. Константин превръща Константинопол в „Новия Рим“

През 330 г. Константин тържествено открива новата си столица върху мястото на древния Византион. Градът получава името Константинопол и е замислен като нов политически център на империята. Разположението му между Европа и Азия го превръща в стратегически център за търговия и политика.

7. Константин свиква един от най-важните събори в историята

През 325 г. той свиква Никейския събор – първия вселенски събор на християнската църква. Причината е сериозен богословски конфликт около учението на Арий и природата на Христос. Съборът формулира Никейския символ на вярата, който утвърждава, че Синът е „единосъщен на Отца“, а Константин активно участва в неговото провеждане.

8. Елена предприема пътуване, превърнало се в легенда

Около 326–328 г., вече в напреднала възраст (на около 80 години), Елена предприема поклонническо пътуване до Светите земи. По-късната християнска традиция свързва името ѝ с откриването на Честния кръст и други реликви. Историческите свидетелства за самото откритие са няколко десетилетия по-късни, така че историята остава смесица от религиозна традиция и историческа памет.

9. Константин има пръст и в историята на почивния неделен ден

На 7 март 321 г. Константин издава закон, според който съдилищата, градското население и работилниците трябва да почиват в неделя, макар че селскостопанската работа остава изключение. Така неделята получава официално признание в римското законодателство като ден за почивка.

10. Той е кръстен едва на смъртното си легло

Въпреки огромната си роля в разпространението и институционализирането на християнството, Константин е кръстен едва малко преди смъртта си през 337 г. Той умира в Никомедия (днешен Измит, Турция), докато се подготвя за поход срещу Персия. Погребан е в Константинопол, в църквата „Св. Апостоли“.

Именно тази комбинация от военна власт, религиозни промени, семейна политика и огромни строителни проекти прави историята на Константин толкова сложна. Документалният филм на ZDF Studios се връща към тези ключови моменти, като използва археологически следи, за да реконструира света на владетеля и неговото наследство.

„Константин Велики“ е по Viasat History на 5 и 6 октомври от 23:10 ч. с повторение на двата епизода от 22:00 ч. на 11 октомври, неделя. Премиерата е част от "Сезон на Древния Рим" по Viasat History.

Видео за „Сезон на Древния Рим“ по Viasat History

Програмата на ТВ канала е на www.viasathistory.eu/bg