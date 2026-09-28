Людмил Ангелов и струнно трио "Семпер" откриват есенния сезон на 26-ия Европейски музикален фестивал

Есенният сезон на 26-ия Европейски музикален фестивал започва с камерен концерт, който събира четирима утвърдени артисти от различни националности около една обща музикална идея. На 3 октомври от 19:30 ч. в Камерна зала "България" изявеният български пианист Людмил Ангелов ще се присъедини към струнно трио "Семпер" за първия концерт от мини цикъла "Камерни диалози" – част от фестивалната програма. На сцената ще бъдат цигуларката Лиана Гурджия, виолистът Румен Цветков и виолончелистът Габриел Уреня. Техните професионални пътища се пресичат в Испания, където днес ги свързва активната им артистична дейност, а водеща фигура в ансамбъла е Людмил Ангелов, музикант с изключителна артистична култура, стил и дълбочина на интерпретацията. Концертът се реализира в партньорство с фестивала за камерна музика "Камералия", а програмата е посветена на две значими произведения от романтичния репертоар: Клавирен квартет №1 в сол минор, оп. 25 от Йоханес Брамс и Квартет за пиано и струнни в до минор, оп. 13 от Рихард Щраус. И двете композиции се отличават с богатство на музикалните образи, емоционална наситеност и експресивна сила.

26-ият Европейски музикален фестивал се организира от "Кантус Фирмус" с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столична община – Календар на културните събития за 2026 година.

Лиана Гурджия е родена в Русия и се утвърждава като изпълнител и педагог с международна кариера. Обучението ѝ преминава през Московската държавна консерватория, Кливландския музикален институт и Indiana University. Лауреат на престижни международни конкурси, тя концертира като солист и камерен музикант на водещи европейски и американски сцени. Днес е професор в Musikene – Висшия музикален център на Баскската автономна област, гост-концертмайстор на Euskadiko Orkestra и член на парижкия Ensemble Variances.

Румен Цветков е сред българските виолисти с най-широка международна концертна дейност. Дебютирал като солист още на осемгодишна възраст, той е концертирал в 45 държави на пет континента, включително в престижните зали на Берлинската филхармония, Карнеги хол в Ню Йорк и Уигмор хол в Лондон. Работил е с диригенти от ранга на Бернард Хайтинк, Рикардо Шайи, Зубин Мета, Кент Нагано и Пааво Ярви. Паралелно с концертната си кариера Цветков развива активна педагогическа дейност в Нидерландия, България и Испания.

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Габриел Уреня носи в квартета испанската музикална традиция и опита на артист, работил с редица международни оркестри. Още на 19 години той става водач на виолончеловата група на Oviedo Filarmonía. По-късно специализира в Scuola di Musica di Fiesole, както и във Виенската консерватория при Наталия Гутман, благодарение на подкрепата на диригента Клаудио Абадо. Концертирал е като солист и камерен музикант в Европа и по света, а от 2023 г. е член на Utopia Orchestra под ръководството на Теодор Куренцис. От 2024 г. е артистичен директор на международния фестивал за камерна музика AvilésMúsica.

Признат като един от големите съвременни интерпретатори на Шопен, Людмил Ангелов е изнасял рецитали, концерти с камерна музика и е бил солист на реномирани оркестри под палката на световноизвестни диригенти. Свирил е на сцената на престижни зали като Берлинската филхармония, "Музикферайн" във Виена, "Концертгебау" в Амстердам, "Херкулес" в Мюнхен, BOZAR в Брюксел, KBS в Сеул и много други. Той е сред малкото български артисти, които вече десетилетия наред успяват да развиват изключително активна сценична кариера, в съчетание с преподавателска и продуцентска дейност.

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Билети за концерта на Людмил Ангелов и трио "Семпер" и абонамент за двата концерта от цикъла "Камерни диалози", са налични на Ticketsbg.com, в мрежата на Eventim и на касите в зала ЮБългария".

Следващият концерт от цикъла "Камерни диалози" е на 13 октомври отново в Камерна зала "България", когато ще гостуват датският цигулар Стефан Буркхарт, носител на втора и специална награда от Международния цигулков конкурс "Cantus Firmus" през 2025 година, и младата испанска пианистка Лаура Мота Пело, лауреат на Géza Anda Competition (2024) в Швейцария.