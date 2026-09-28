Контузия извади Григор Димитров от пореден турнир, но България все пак ще има своя представител

Пореден удар по амбициите на Григор Димитров. Най-добрият български тенисист бе принуден да се откаже от участието си на турнира от сериите "Чалънджър 125" в Порто. Организаторите предоставиха на хасковлията "уайлд кард" за основната схема в португалския град. Той трябваше да се изправи срещу испанеца Даниел Ринкон в първия кръг, но стана ясно, че се оттегля заради контузия в лявото коляно. Новината бе съобщена от португалския журналист Жозе Моргадо с публикация в социалните му мрежи.

Григор Димитров се оттегли от турнира в Порто, но друг българин се възползва от това

За последно българинът игра през миналата седмица, когато отпадна още на старта на турнира от сериите "Чалънджър 125" в Сен Тропе. Димитров пристигна като фаворит във френския курорт, но допусна поражение в първия кръг от 22-годишния литовец Едас Бутвилас с 6:7(3), 3:6. Няколко дни по-рано той бе част от отбора на България за "Купа Дейвис", където родните национали отстъпиха с 2:3 пред Дания. Отказът на Димитров от надпреварата в Порто отвори шанс на друг български тенисист да се класира за основната фаза, а той се възползва по най-добрия начин.

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Пьотр Нестеров се класира за основната фаза в Порто

Пьотр Нестеров преодоля последното предизвикателство в квалификациите и ще продължи участието си на португалска земя. 23-годишният българин надигра седмия поставен Марко Топо от Германия с 6:4, 6:2 за 73 минути. Първият сет премина със само един брейк, а с него Нестеров поведе с 2:1. Въпреки че съперникът му отрази четири сетбола при 5:4 и имаше шанс да върне пробива, все пак Нестеров успя да затвори частта със сервис на нула и поведе в общия резултат. Във втората част българинът спечели четири поредни гейма и не остави шанс на съперника си за отговор до края на срещата.

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