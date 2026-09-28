Алекс Николов с послание към българската публика: Сбъднах(те) моята 11-годишна мечта

Лидерът на българския национален отбор по волейбол Александър Николов отправи емоционално послание към българските фенове след края на Европейското първенство. "Лъвовете" започнаха шампионата с огромни амбиции след сребърните медали от Световното във Филипините миналата година и факта, че ще играят пред родна публика. Те завършиха трети в своята група, като завършиха този етап с престижна победа с 3:2 над действащия шампион Полша.

Алекс Николов с емоцинално послание към българските фенове след края на ЕвроВолей 2026

В първия си мач от елиминациите България срещна Германия на 1/8-финалите. "Лъвовете" поведоха с 2:0, но допуснаха пълен обрат с 2:3 и отпаднаха по най-болезнения начин. Още след края на двубоя Алекс Николов успя да извлече позитивите и призна, че умората е оказала сериозно влияние за краха на тима. Той все пак отчете като успех, че София бе сред домакините на ЕвроВолей 2026 и изяви надежда, че скоро пак ще може да играе пред родна публика. Сега той публикува емоционално съобщение в социалните си мрежи, с което се обърна към българската публика. Алекс призна, че е сбъднал една своя мечта да играе пред пълни трибуни у дома - точно както преди 11 години, когато той е бил зрител на мачовете на баща му Владимир Николов.

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"За мен това ще е най-голямата победа"

"Благодаря България! Сбъднах(те) моята мечта да играя пред пълна Българска публика в точно тази зала, където през 2015 година, преди 11 години, като зрител виках с пълен глас за тате. Реално, винаги съм искал да стана волейболист, но гледайки мачовете в София тогава, нещо в мен пламна. Огъня и страстта, която усетих тогава, до ден днешен пазя и нося в себе си. Надявам се и вие да сте усетили дори половината от това, което почувствах аз тогава, гледайки нашите мачове. За мен това ще е най-голямата победа. Ще се върнем МНОГО по-силни! До скоро", написа по-големият от братята Николови.

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