Войната в Украйна:

Алекс Николов с послание към българската публика: Сбъднах(те) моята 11-годишна мечта

28 септември 2026, 16:15 часа 723 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Алекс Николов с послание към българската публика: Сбъднах(те) моята 11-годишна мечта

Лидерът на българския национален отбор по волейбол Александър Николов отправи емоционално послание към българските фенове след края на Европейското първенство. "Лъвовете" започнаха шампионата с огромни амбиции след сребърните медали от Световното във Филипините миналата година и факта, че ще играят пред родна публика. Те завършиха трети в своята група, като завършиха този етап с престижна победа с 3:2 над действащия шампион Полша.

Алекс Николов с емоцинално послание към българските фенове след края на ЕвроВолей 2026

В първия си мач от елиминациите България срещна Германия на 1/8-финалите. "Лъвовете" поведоха с 2:0, но допуснаха пълен обрат с 2:3 и отпаднаха по най-болезнения начин. Още след края на двубоя Алекс Николов успя да извлече позитивите и призна, че умората е оказала сериозно влияние за краха на тима. Той все пак отчете като успех, че София бе сред домакините на ЕвроВолей 2026 и изяви надежда, че скоро пак ще може да играе пред родна публика. Сега той публикува емоционално съобщение в социалните си мрежи, с което се обърна към българската публика. Алекс призна, че е сбъднал една своя мечта да играе пред пълни трибуни у дома - точно както преди 11 години, когато той е бил зрител на мачовете на баща му Владимир Николов.

ОЩЕ: Алекс Николов извлече позитивите от болезненото отпадане на България от ЕвроВолей 2026

Александър Николов

"За мен това ще е най-голямата победа"

"Благодаря България! Сбъднах(те) моята мечта да играя пред пълна Българска публика в точно тази зала, където през 2015 година, преди 11 години, като зрител виках с пълен глас за тате. Реално, винаги съм искал да стана волейболист, но гледайки мачовете в София тогава, нещо в мен пламна. Огъня и страстта, която усетих тогава, до ден днешен пазя и нося в себе си. Надявам се и вие да сте усетили дори половината от това, което почувствах аз тогава, гледайки нашите мачове. За мен това ще е най-голямата победа. Ще се върнем МНОГО по-силни! До скоро", написа по-големият от братята Николови.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Алекс Николов е №1 в Лигата на нациите! Никой от финалистите не успя да победи българина

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Национален отбор по волейбол Александър Николов Европейско първенство по волейбол
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
Още от Волейбол
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес