Русия загуби свой Су-30 при украинска атака над Крим: сама ли го свали?

Русия е свалила свой военен самолет Су-30СМ снощи, докато е отблъсквал атака с дронове над анексирания полуостров Крим, твърди пред телевизия „Апостроф“ говорителят на украинския флот Дмитро Плетенчук. Той добави, че в момента се събира цялата информация за инцидента. Няколко украински канала също вече съобщиха, че руски Су-30СМ е бил свален, а един от най-известните специализирани руски канали потвърди новината.

Руско потвърждение

Z-каналът Fighterbomber, който следи изкъсо авиацията около войната в Украйна, а и не само, съобщи, че след изстрелването на ракета по дрон, който е атакувал, на борда на самолета е избухнал пожар, който екипажът не е успял да потуши. Пилотите са катапултирали и са оцелели.

Каналът също така твърди, че държавна комисия работи на мястото на инцидента, за да установи причината за катастрофата.

Съдейки по различните възможни причини, те могат да бъдат "многобройни", но основните теории са:

повреда

експлозия на ракетата след изстрелването

удари от фрагменти на дрон или фрагменти от приятелска ракета

сблъсък с дрон

приятелски самолет

светлина от Венера, отразена от горната атмосфера, която е причинила експлозия на газ", пише руският източник.

От руска страна не е получена обаче официална информация.

Военнопропагандният Telegram канал "Два майора" твърди, че "информацията на врага, че нашите сили са „свалили“ самолет близо до Крим, е ненадеждна".

"Нашите приятели ни казват, че понякога се случват провали на ракети. Не само на самолети. Екипажът се е катапултирал", добавя той.

По-рано кримските „власти“ съобщиха за повреди на няколко електрически подстанции на полуострова в резултат на атаката с дронове. Имаше пожар в селището Гвардейско, близо до Симферопол. Част от Крим временно остана без ток.

През нощта 61 безпилотни летателни апарата са били свалени над Русия и анексирания Крим, съобщи Министерството на отбраната в Москва - 32 над Крим, 13 над Ростовска област, 6 над Черно море, 5 над Брянска област, по 2 над Тулска и Московска област, 1 над Курска област.