Руска ракета уби майката на три украинчета. Руска ракета уби и втората им майка (ВИДЕО)

Само за 2 години украинец на два пъти преживява лична трагедия - двете му съпруги биват убити при руски ракетни удари. При първия случай, Игор погребва първата си жена след руска въздушна атака в Херсон през 2022 година. Тогава градът беше в руски ръце за няколко месеца, преди украинската армия да го отвоюва, но руските обстрели периодично вземат цивилни жертва в контролираната от Украйна част на Херсонска област. Мъжът има късмет да създаде пак семейство, но днес, 17 януари, отломки от руска ракета убиват и втората му сърпуга - в Кривой рог.

Историята на Игор беше споделена от известния украински журналист Игор Казански. Пред камера мъжът разказва, че трите му деца отново са изпаднали в нервна криза, след като руснаците са убили и втората им майка:

