Руска система за радиоелектронно заглушаване вече е в историята след удар в Крим: Сателитни снимки

Става въпрос за удара по руския център за космическо проследяване и комуникация NIP-16 във Витино на 23 юни. Атаката е извършена с американски тактически балистични ракети MGM-140 ATACMS.

На сателитните кадри от Sentinel се забелязва и изгорена земя на мястото, където се е намирал комплексът.

Satellite images confirm that the Krasukha EW-complex was destroyed after the recent missile attack on a communications center in Vytino, occupied Crimea. On Sentinel satellite footage, scorched earth is also noted at the location where the complex was located. https://t.co/m34yCBsRG6 pic.twitter.com/0rsMxJuPgB