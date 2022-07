Руската армия буксува в Донецка област, създава опасност за трагедия като Чернобил

Съгласно сутрешния доклад на Генералния щаб на украинската армия, нощта е преминала предимно в артилерийски и танков обстрел от страна на руснаците, но без техен териториален напредък в което и да е важно направление. Нещо повече – при Соледар украинците твърдят, че отново са отблъснали руска атака, а именно Соледар е част от защитната линия Северск – Бахмут и превземането му е ключово за пробиването ѝ.

В дневния си доклад американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната също отчита, че руснаците не напредват решително в Донецка област. Руските атаки северозападно от Славянск са по-малко, отколкото през т.нар. оперативна пауза след превземането на Лисичанск, твърди неправителствената организация. А успешно превземане на територии отвъд Северска, Бахмутска и Славянска област, за да може да се организира съответно обсада на тези градове, изобщо липсва. Дори проруският телеграм канал „Ридовка” признава, че руските войски не атакуват например Северск и Славянск, но обясняват това с трудния терен и добрите защитни позиции на украинската армия.

Отделно, ръководителят на МИ-6 Ричард Мур коментира, че в следващите няколко седмици руската армия ще губи инициатива и ще ѝ е много трудно да компенсира загуби в личен състав и техника. Съответно, според Мур пред Украйна се откриват възможности за контраатака. Канадската армия също дава оценка, че заради големите загуби в личен състав и недостиг на техника, руската армия не може да постигне по-големи цели извън Луганска област в Украйна.

В Херсонска област има унищожени нови 5 руски позиции, 2 оръжейни депа и са убити 35 руски войници, по оценка на украинското командване "Юг". Унищожена е и руска позиция в Енергодар – градът, където се намира най-голямата АЕЦ в Европа – Запорожката. Атаката там е извършена с дронове и има жертви. Има обаче данни, че руснаците превозват тежка техника и оръжие в най-голямата АЕЦ в Европа – Запорожката, за да не позволят на украинците да си я върнат. Става въпрос за разполагане на оръжие буквално в самата АЕЦ – според украинския оператор "Енергоатом", руските военни са поискали достъп до машинните отделения на реактори 1, 2 и 3 на 20 юли и са разположили тежко оръжие и муниции в машинното отделение на Втори реактор. В случай на пожар, аварийните екипи не могат да реагират, защото оръжието е разположено така, че пречи на достъпа – близо до много летливи и опасни вещества, предупреждава "Енергоатом". Ако има взрив, случилото се ще е като това в АЕЦ "Чернобил", предупреждава украинският оператор.

Руското военно министерство съобщава за свален украински Су-25 и украински хеликоптер Ми-8 в Николаевска област, както и 9 командни поста на украинската армия в Николаевска и Краматорска области.

Украинското разузнаване дава оценка, че между 55 и 60% от резервите на високоточни ракети на Русия са изчерпани и вече по-рядко се използват например ракети „Калибър” и „Искандер”. Съответно, украинската армия вече получава по-голямо предимство с доставките на повече американски ракетни системи за залпов огън HIMARS, защото еквивалентите за руската армия в това отношение са предимно от съветско време – по-малко далекобойни и далеч по-неточни.

Към днешна дата, украинците оценяват руските загуби на 39 000 души.

Оценка: Русия няма да успее с основните си цели в Донецка област поне няколко седмици

