Руската пропаганда вие на умряло заради визитата на Зеленски в Херсон (ВИДЕО)

Изключително показателно е какво написа известният руски телеграм канал "Рибар". "Погледнете внимателно тази снимка. Президентът на Украйна стои без каска и бронежилетка в кръг от гардове насред Херсон. Те го пазят от евентуални провокатори от тълпата. Но очевидно никой дори не се притеснява от евентуален артилерийски обстрел или ракетна атака. Защото със сигурност няма да стане. В крайна сметка в Изюм не беше така", пише каналът и добавя, че това е нещо в "руския Херсон" е "истински медиен шамар". В публикацията даже пише, че руските власти със сигурност са знаели за посещението на Зеленски, обаче никой не поел отговорност да нанесе удар. "Колко още време ще се мотаем? Докога ще подаваме една след друга и двете бузи", възмущават се от поддържащите пропагандния руски канал.

Друг руски телеграм канал пък накратко пише, че трябвало да се образува наказателно дело срещу Зеленски "за незаконно преминаване на държавната граница в Херсонска област".

Това е Русия: Песков коментира посещението на Зеленски в Херсон

Много показателно е и как още един рупор на руската пропаганда – телевизионната водеща Олга Скабеева, смени тона след загубата на Херсон. "Не е честно. Ние не планирали такава голяма война. Армията ни е малка" – само част от жалейките на Скабеева, която в началото на войната беше на първа линия в прокламациите как Киев ще падне за три дни. Сега обаче констатацията ѝ е как така целият свят се обърнал срещу Русия – а съждението за "малката армия" при многократните руски хвалби за "силата на втората армия в света" буди умиление.

Остава въпросът защо руският диктатор Владимир Путин не отиде в Херсон, след като уж 87% от жителите на Херсонска област поискаха тя да се присъедини към Руската федерация - какво ли го притесни да направи като Зеленски?

В дневния си доклад за войната в Украйна, американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната коментира с основен акцент две съобщения на руското военно министерство. Първото е, че в Донецка област е превзето село Майорск – едно от много населени места по линията за защита Бахмут. Второто е, че село Павловка е изцяло под руски контрол. Според ISW обаче, руснаците "създават информационна среда" за пропаганда на успех след голямата загуба на Херсон. Показателно е, че в сводката на "Рибар" за 14 ноември няма хвалба за Майорск, а само цитат на руското военно министерство за Павловка. В канала на руския пропагандист Семьон Пегов (WarGonzo) обаче се появи видео как войници от милициите на т.нар. ДНР се снимат при табелата на Майроск. Друг руски пропаганден телеграм канал (Борис Рожин) съобщава, че украинците са на по-висока позиция до Павловка, южно от Новомихайловка, и оттам спират опитите на руснаците да напреднат решително към Вухледар (Угледар). Говорителят на украинската армия Серхий Черевати беше категоричен, че руското твърдение за Майорск е лъжа. Олексий Арестович, съветник на политическия кабинет на Зеленски, категорично каза в предаването "Фейгин LIVE", че няма промяна в Павловка, а при Бахмут постоянно има промяна на позиции, с настъпления и контранастъпления от двете страни ден за ден, без голям пробив.

Bakhmut. It is impossible to forgive Russians for the pain of people of this city. pic.twitter.com/pfzC4qnc3C