Украйна не бива да спира войната, защото Русия прави грешки - оценка от САЩ

Руската армия опитва да засили офанзивата си в Донецка област и вероятно част от украинските сили, които участваха в кампанията по освобождение на Херсон, ще бъдат пренасочени или за подкрепа на украинската армия в горещите точки Бахмут, Авдеевка, Вухледар (Угледар) и самия Донецк, или към украинските части, които атакуват в Луганска област. При повече подкрепления в Луганска област е напълно възможно украинските сили там да направят нов сериозен пробив, смятат американските специалисти. Възможно е обаче да има и украински удар в неочаквано направление – така, както през септември стана в Харковска област, обобщават от ISW.

За ISW украинският успех в Херсон е по-впечатляващ от този в Харков, предвид два основни факта – че за защита на Херсон бяха ангажирани значителни по брой елитни руски части (8-ма и 40-та общовойскови части, 22-ри армейски корпус, части на руските ВВС и подкрепа от Руския черноморски флот) и че те имаха време да подготвят отбрана.

Каква е основната причина за украинския успех в Херсон? Това, че украинците успяха да прекъснат ефективно редовните доставки на техника и запаси за руските сили, главно с помощта на HIMARS. Американските ракетни системи за залпов огън се оказаха средството, с което големи и по-малки логистични линии да бъдат направени неизползваеми. Най-ярките примери за това са Антоновският мост, който не беше разрушен преди оттеглянето на руската армия и ударите в Чернобаевка – общо 34 успешни обстрела. Именно Чернобаевка беше логистична точка номер едно за руската армия в западната част на Херсонска област – там идваха и се складираха големи обеми руска военна техника. Руските опити да заменят Антоновския мост с фериботни линии и баржи се оказаха неефективни, защото украинците не спряха да обстрелват и тях, а и обемът на доставки по този начин се оказа крайно недостатъчен за 20 000+ руски войници, ангажирани в Херсонска област.

Вероятно руският диктатор Владимир Путин се е съгласил на оттегляне от Херсон, но в замяна да бъде превзета цялата Донецка област. Според Андрий Загороднюк, председател на Украинския център за отбранителни стратегии, точно това е причината за повишената интензивност на руските атаки в Донецка област. Затова и очакванията са в следващите седмици руските атаки да останат все така интензивни, предвид и включването на попълнения от изтеглените руски части от Херсон. Институтът за изучаване на войната обаче не очаква руснаците да спечелят много, но допуска Бахмут да бъде превзет, само че на огромна цена. А причината е, че новомобилизираните не са добре обучени, идват не като сплотени бойни части, а като разпокъсани единици. Отделно, руските сили в Донецк са изключително разнородни – части на редовната руска армия, ЧВК Вагнер, БАРС (руски доброволци от резерва), милиции на т.нар. ДНР (Донецка народна република) и ЛНР (Луганска народна република), чеченски бойци от формированията на Рамзан Кадиров. Всички тези сили се подчиняват на свое командване и синхронизирането му се оказва твърде трудна задача, особено предвид факта, че Евгений Пригожин (ЧВК Вагнер) и Рамзан Кадиров буквално работят като отделни политически единици.

Никога не спирай врага, когато прави грешки – този афоризъм на Наполеон никога не е бил по-голяма истина предвид моментната ситуация, посочват от ISW. Тяхната оценка е, че с освобождаването на Херсон Украйна е успяла да върне минимално необходимото като територия, за да си осигури икономическото си възстановяване и да има адекватно изградена сигурност. Но Мелитопол, АЕЦ Запорожие, Донецка и Луганска област остават жизненоважни украински територии – затова и Украйна трябва да успее да освободи още десетки хиляди квадратни километри завладяна от руснаците своя територия, за да може да си осигури стабилност и сигурна защита срещу бъдеща руска агресия.

After artillery shelling of Russian positions, the fighters of the 71st Jaeger Brigade went to storm them. There was almost no resistance. Positions have been taken. Bakhmut, asphalt plant area pic.twitter.com/nQhgAWrIkm