Руски дрон се вряза в опашка от хора на пазар посред бял ден: Поне двама убити (СНИМКИ)

Ново руско военно престъпление срещу цивилни - на 14 ноември посред бял ден руските сили са атакували град Черноморск в Одеска област. Дрон е попаднал в тълпа от хора, наредили се на опашка, за да си купят картофи. Ударът е станал в самия център на градския площад, в близост до автобусна спирка "Утренний пазар". Руският дрон се е разбил директно върху кола, от багажника на която са се продавали зеленчуците. Двама души са убити, а други седем са с наранявания, някои са пострадали тежко.

При удара са избити витрините на близките магазини и прозорците на сградата на колеж в съседство. Повредени са частни автомобили. На място работят спасителни екипи и аварийните служби, посочват от пресслужбата на Одеското командване за специални операции (СОАК).

