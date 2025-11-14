Любопитно:

Руски дрон се вряза в опашка от хора на пазар посред бял ден: Поне двама убити (СНИМКИ)

14 ноември 2025, 12:51 часа 423 прочитания 0 коментара
Руски дрон се вряза в опашка от хора на пазар посред бял ден: Поне двама убити (СНИМКИ)

Ново руско военно престъпление срещу цивилни - на 14 ноември посред бял ден руските сили са атакували град Черноморск в Одеска област. Дрон е попаднал в тълпа от хора, наредили се на опашка, за да си купят картофи. Ударът е станал в самия център на градския площад, в близост до автобусна спирка "Утренний пазар". Руският дрон се е разбил директно върху кола, от багажника на която са се продавали зеленчуците. Двама души са убити, а други седем са с наранявания, някои са пострадали тежко.

При удара са избити витрините на близките магазини и прозорците на сградата на колеж в съседство. Повредени са частни автомобили. На място работят спасителни екипи и аварийните служби, посочват от пресслужбата на Одеското командване за специални операции (СОАК).

Още: Поредно руско зверство: Дрон уби украински цивилни, пътуващи, за да получат пенсии и храна (ВИДЕО 18+)

Руски FPV дрон удари буса на европейски журналисти в Украйна. Руски сапьор призна: Минирахме детски играчки (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
пазар военно престъпление военни престъпления руска атака руски дрон война Украйна Черноморск
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес