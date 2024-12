Руски кораб отново бедства в Керченския пролив (СНИМКИ)

Корабът „Гам Експрес“ изпрати сигнал за бедствие в Керченския пролив, заяви днес Южната транспортна прокуратура на Русия, цитирана от Ройтерс. „Южната транспортна прокуратура контролира безопасността на корабоплаването във връзка с изпращането на сигнал за бедствие от страна на плавателния съд „Гам Експрес“ в Керченския пролив“, се казва в изявление, публикувано в „Телеграм“.

Storm Flork at the ready! Another dodgy Russian ship has sent a distress signal in the Kerch Strait.



The Gam Express, was previously highlighted by journalists in Ukraine for exporting stolen Ukrainian grain. pic.twitter.com/uSKWO3dziE