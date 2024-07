Руски напредък на изток и проблем за Украйна - нови бригади има, оръжия за тях няма (ВИДЕО и КАРТИ)

Украйна вече изглежда, че се справя с предизвикателствата с личния състав. Тя формира няколко нови бригади, но забавените и недостатъчни западни доставки на оръжие вероятно ще ѝ попречат да оборудва всички тези нови бригади. Навременната и подходяща западна помощ за сигурност продължава да бъде решаващ фактор за това кога и в какъв мащаб украинските сили ще могат да оспорват инициативата на бойното поле и да провеждат оперативно значими контраофанзивни операции в бъдеще, анализира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

В по-добра позиция от гледна точка на жива сила

В интервю за Bloomberg, публикувано вчера - 3 юли, украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украинските сили са в по-добра позиция от гледна точка на жива сила, отколкото преди няколко месеца, и че способността на Украйна да проведе бъдеща контраофанзива, зависи от оборудването на бригадите с тежка техника като механизирани бойни машини, бронетранспортьори, танкове и тежка артилерия. Вероятно украинският лидер визира поне 10 планирани нови бригади.

Командирът на украинска бригада, действаща близо до Часов Яр, представи подобна оценка вчера, заявявайки, че украинските сили в неговия район на действие се нуждаят повече от боеприпаси, отколкото от жива сила. Това е обрат в реториката на украинците - явно новият закон за мобилизацията и някои специфични детайли в него са дали резултат.

Зеленски обаче заяви, че пристигането на военно оборудване на фронта отнема твърде много време, като повтори коментарите си от началото на юни за това, че бавното движение на американската помощ за сигурност усложнява усилията на Украйна да оборудва достатъчно резервни бригади, за да ги ангажира с отбранителни операции. През последните месеци украинските медии редовно изтъкват липсата на достатъчно материални средства за оборудването на всички нови украински бригади, които се формират в момента, а текущи данни сочат, че Киев няма да може да оборудва напълно всичките си бъдещи бригади без пристигането на допълнителна западна помощ.

САЩ с нова военна помощ

САЩ официално обявиха новия голям пакет военна помощ за Украйна. Новите доставки ще включват оборудване на стойност 150 млн. долара и допълнителни 2,2 млрд. долара за закупуване на ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot и NASAMS:

ракети за системите за противовъздушна отбрана с малък обсег Hawk

снаряди за системите HIMARS

артилерийски снаряди с калибър 155 мм и 105 мм

боеприпаси за минохвъргачки с калибър 81 мм

противотанкови гранатомети AT-4 и противотанкови гранатомети Javelin

Общо от началото на пълномащабната война в Украйна САЩ са отпуснали 53,6 млрд. долара военна помощ за страната.

Освен това Държавният департамент обяви, че на срещата на върха на НАТО във Вашингтон на 9-11 юли Алиансът ще предложи на Украйна "конкретни пътища" за членство. Страните членки на НАТО ще потвърдят, че Украйна ще влезе във военния съюз в бъдеще, но конкретната формулировка обаче все още се съгласува между всички 32 държави. Алиансът ще обсъди и как да помогне на Украйна да се защити от руската агресия сега, как да сдържа Русия в бъдеще и как Киев да се подготви за членство в НАТО, гласи информацията.

Войната в Украйна - какво се случва на фронта?

В сводката на Генералния щаб на украинската армия от тази сутрин, 4 юли, пише, че през изминалото денонощие по протежение на целия фронт са се състояли цели 161 бойни сблъсъка - т.е. с 25 повече на дневна база.

Най-големият натиск на руснаците, по традиция, е в Покровското направление - на запад от Авдеевка, където за денонощието е имало 37 атаки. Те са осъществени при Калиново, Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеновка, Прогрес, Яснобродовка, Уманско и Карловка в Донецка област. Всички са били отблъснати, твърди генщабът.

A Russian Nebo-SVU at least heavily damaged. https://t.co/tu1Oaf3GtP — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 3, 2024

Според руския Телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, руснаците са разширили зоната си за контрол на подстъпите към Яснобродовка. Друг пропагандист - Семьон Пегов - твърди, че тежките боеве при Карловка продължават. Руските въоръжени сили провеждали "методични настъпателни действия", но украинците упорито се съпротивлявали. "Тактически успехи има и в района на Евгеновка, боеве се водят в покрайнините на това населено място", пише още той.

В Торецкото направление - южно от Часов Яр - руснаците са вдигнали интензивността. Имало е 25 атаки за денонощието при Дилиевка, Торецк, Северно и село Ню Йорк, пише генщабът, като не посочва колко нападения са отблъснати. "В района на село Ню Йорк руските въоръжени сили продължават да развиват настъпление, има успехи", твърди Пегов. "Рибар" казва, че руснаците укрепили позициите си в покрайнините на Дружба и окупирали по-голямата част от Южно. Селището се намира югоизточно от Торецк, а Дружба и Северно са в североизточна посока от града, но всички те са много близо до самия Торецк.

(КАРТА) Украински източници съобщават за нови геолокализирани кадри, които потвърждават руския напредък по железопътната линия към Дружба. Руснаците са увеличили темпото и броя на атаките в този район.

Анализаторът на Bild Юлиан Рьопке твърди, че руснаците са пробили украинската отбранителна линия и напреднали с три километра при Северно и Зализне, което е малко по̀ на юг. Според него руснаците влезли в Дружба от изток. Той признава, че геолокализираните кадри не са от самия него.

#NewsMap

The Russian invasion army broke through the Ukrainian line of defense and advanced three kilometers into #Pivnichne and #Zalizne.

Whatever Ukraine's strategy is to stop the Russian advance in Doentsk oblast – it is not working. pic.twitter.com/9kApwPtuiv — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) July 3, 2024

#NewsMap

The Russian invasion army entered #Druzhba, near Toretsk, from the East.

And before someone starts crying: Not my geolocation, but only verified by me. @creamy_caprice found the place. pic.twitter.com/CK9u6y55tG — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) July 3, 2024

Украинските сили са спрели 8 опита на противника си да пробие отбраната в районите на Клещеевка, Калиновка, Ивановско и Часов Яр в Краматорското направление, пак в Донецка област. За Часов Яр вчера стана ясно, че руснаците са превзели микрорайона "Канал" - източното предградие. Той е напълно разрушен. Украинската мониторингова група DeepState обяснява, че поддържането на позиции в руините и проблемите с логистиката само биха увеличили загубите, "така че напускането на микрорайона е логично, макар и трудно решение".

⚔️ Мікрорайон "Канал" (штабна назва "Новий") в Часовому Яру повністю стерто



🏚 Подальше утримання в руїнах та проблеми з логістикою тільки збільшать втрати, тому відхід з мікрорайону є логічним, хоч і важким рішенням. "Канал" вигідно було тримати, коли ворог був на підступах.… pic.twitter.com/BCMuL7EtHR — DeepState UA (@Deepstate_UA) July 3, 2024

Командирът Богдан Ходаковски описва ситуацията с микрорайона по следния начин: "Врагът напълно окупира квартал "Канал" на град Часов Яр. С цената на огромни загуби и фактическото разрушаване на всички високи сгради, руснаците успяха. В бъдеще това ще има сериозни последици за промяна на оперативната карта на Донецка област".

Според Рьопке руската армия била превзела и Ивановско още преди седмици, но това така и не било признато от украинските сили.

And - just for the record - the Russian invasion army also captured all of #Ivanivske, to the S-E, several weeks ago, although this was never admitted (and I kept it Ukrainian-held on my map until now). pic.twitter.com/ZzJiVSK7XB — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) July 3, 2024

Семьон Пегов пише, че боевете тук вече се пренасят в района на канала "Северски Донец - Донбас", където украинските въоръжени сили са се изтеглили на предварително подготвени позиции. "Артилерията и авиацията на руските въоръжени сили активно работят по украинските позиции", казва той.

В Кураховското направление силите за отбрана на Украйна продължават да задържат противника си в района на Красногоровка, Георгиевка, Парасковиевка и Константиновка, където руснаците 16 пъти се опитали да пробият, съобщи украинската армия. Според "Рибар" щурмови групи са се укрепили в южния край на езерото в покрайнините на Константиновка. Информацията на Семьон Пегов гласи, че при Константиновка сраженията продължават в покрайнините, но без съществен напредък на руснаците. "В Красногоровка руските войски продължават да изтласкват украинския гарнизон към покрайнините на града, има по-нататъшни настъпления, разчистват се заетите позиции", добавя пропагандистът.

В Северското направление украинците са спрели три атаки на руските сили при Верхнокамянско и Веемка, казва генщабът. Информацията на "Рибар" за този сектор от фронта е, че руските сили са освободили напълно Старомайорско, като са напреднали с почти километър в посока Макаровка. Старомайорско е северно от Урожайно, а още по̀ на север е Велика Новоселка - става въпрос за границата между Донецка и Запорожка област.

(КАРТА) Вчера украински източници посочиха, че украинските сили са успели да си върнат загубената преди територия в Урожайно, като са изтласкали руснаците в южната част на селото. От друга страна, нови геолокализирани кадри потвърдиха пълния контрол на руските сили над Старомайорско.

В Харковското направление руснаците продължават настъпателните действия с подкрепа от авиацията си, като тук са се състояли общо 15 бойни сблъсъка в районите на Вовчанск (Волчанск), Глубоко и Липци. Няма съществени промени - украинците вкарват нови резерви и продължават опитите си за контраатаки, смята Семьон Пегов - нещо, което той съобщава почти всеки ден.

Важно е да се отбележи, че генщабът на Украйна отчита цели 32 руски атаки в Лиманското направление - при Грековка, Макеевка и Невско в Луганска област, както и при Терни и Серебрянската гора в Донецка област.

