Руски окупатори, крийте военните кораби: Украйна порази три в Крим (ВИДЕО)

Центърът за специални операции „Алфа“ към Службата за сигурност на Украйна (СБУ) е нанесъл удари по три руски военни кораба в окупирания Крим - големите десантни кораби „Ямал“ и „Азов“, както и още един военен плавателен съд от неустановен тип. Има и информация, че е била ударена лодка за противодействие на саботажи „Грачонок“ от проект 21980. Удари са нанесени и по руски радарни и логистични съоръжения, съобщиха от службата на 18 април.
Повредени са антенният блок на комуникационна система „Делфин“, радар MR-10M1 „Мис-М1“ и резервоари за гориво в нефтохранилището „Югторсан“ на окупирания полуостров.
❗️Ukraine’s SBU has struck three Russian warships in occupied Crimea, including the landing ships Yamal and Azov, and another vessel of unspecified type. The operation has also hit a Grachonok-class patrol boat, radar systems, communications infrastructure, and fuel storage… pic.twitter.com/ZNIEfTrUfK— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 18, 2026
Ukrainian drones have struck an oil depot at Cape Manganari in occupied Sevastopol, hitting fuel tanks and other infrastructure. #Ukraine pic.twitter.com/xPBBre6utf— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 18, 2026
Унищожена е и руска система "Солнцепек"
На 18 април украински подразделения за дронове от 414-та бригада „Птиците на Мадяр“ и 412-та бригада „Немезида“ пък унищожиха руска тежка огнеметна система ТОС-1А „Солнцепек“ в окупираната Запорожка област.
Ukrainian drone units from the 414th “Magyar Birds” and 412th “Nemesis” brigades have destroyed a Russian TOS-1A Solntsepyok heavy flamethrower system in occupied Zaporizhzhia region on April 18. #Ukraine pic.twitter.com/1O5Jo5FTgd— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 18, 2026
Украйна междувременно стартира Център за отбранителен изкуствен интелект „А1“ с цел интегриране на изкуствения интелект във военните си операции, с подкрепата на Обединеното кралство. Центърът ще се фокусира върху анализа на бойни данни, прогнозиране на действията на врага и разработването на автономни системи, включително дронове и роботизирани платформи.
Генералният щаб на Украйна пък потвърждава, че през нощта на 18 април страната е нанесла удари по четири големи руски нефтопреработвателни обекта - засегнати са рафинериите в Новокуйбишевск и Сизран, терминалът на „Лукойл“ във Висоцк и помпената станция в Тихорецк. Потвърдени са пожари във всички тези обекти, по данни на генщаба.
Fire has hit the storage tank area at the Syzran refinery, a key buffer for crude from Western Siberia feeding domestic supply, river routes via the Volga, and pipeline exports toward Novorossiysk. #Russia pic.twitter.com/omtrHv03JM— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 18, 2026
A large fire is raging at the Novokuybyshevsk oil refinery. Ukrainian drones have likely hit the ELOU-AVT-6 primary distillation unit. #Russia pic.twitter.com/oVjyNVcPkf— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 18, 2026