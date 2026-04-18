Руски окупатори, крийте военните кораби: Украйна порази три в Крим (ВИДЕО)

18 април 2026, 15:35 часа
Снимка: Министерство на отбраната на Русия
Центърът за специални операции „Алфа“ към Службата за сигурност на Украйна (СБУ) е нанесъл удари по три руски военни кораба в окупирания Крим - големите десантни кораби „Ямал“ и „Азов“, както и още един военен плавателен съд от неустановен тип. Има и информация, че е била ударена лодка за противодействие на саботажи „Грачонок“ от проект 21980. Удари са нанесени и по руски радарни и логистични съоръжения, съобщиха от службата на 18 април.

Повредени са антенният блок на комуникационна система „Делфин“, радар MR-10M1 „Мис-М1“ и резервоари за гориво в нефтохранилището „Югторсан“ на окупирания полуостров.

Унищожена е и руска система "Солнцепек"

На 18 април украински подразделения за дронове от 414-та бригада „Птиците на Мадяр“ и 412-та бригада „Немезида“ пък унищожиха руска тежка огнеметна система ТОС-1А „Солнцепек“ в окупираната Запорожка област.

Украйна междувременно стартира Център за отбранителен изкуствен интелект „А1“ с цел интегриране на изкуствения интелект във военните си операции, с подкрепата на Обединеното кралство. Центърът ще се фокусира върху анализа на бойни данни, прогнозиране на действията на врага и разработването на автономни системи, включително дронове и роботизирани платформи.

Генералният щаб на Украйна пък потвърждава, че през нощта на 18 април страната е нанесла удари по четири големи руски нефтопреработвателни обекта - засегнати са рафинериите в Новокуйбишевск и Сизран, терминалът на „Лукойл“ във Висоцк и помпената станция в Тихорецк. Потвърдени са пожари във всички тези обекти, по данни на генщаба.

Димитър Радев Отговорен редактор
