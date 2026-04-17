Зеленски: Украйна пое към разработване на собствени системи за противовъздушна отбрана

17 април 2026, 18:03 часа 595 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Володимир Зеленський
Украйна се насочва към разработване на собствени системи за противовъздушна отбрана - това стана ясно от изявление на президента на страната Володимир Зеленски. Украйна се движи към ситуация, "в която ще можем да произвеждаме всички необходими системи за противовъздушна отбрана – системи, ракети и др.", като това ще се случва в самата Украйна и с помощта на "нашите партньори".

Това е сериозна стратегическа задача пред Украйна, която ще гарантира отбраната й в продължение на десетилетия, заяви Зеленски.

Преди разпадането на СССР Украйна притежаваше редица предприятия, занимаващи се с разработване и производство на различни видове системи за противовъздушна отбрана, припомня Униан. Вспоследствие Украйна загуби достъп до някои компоненти и технологии и все още не е в състояние самостоятелно да разработи пълноценна тежка система за противовъздушна отбрана, сравнима с руските С-300/С-400 или техните западни аналози, като например системата "Пейтриът".

Ако успеем да установим независимо производство на системи за противовъздушна отбрана и ракети за тях или да получим лицензи за тяхното производство, това ще бъде значителна крачка напред, каза още Зеленски.

Елена Страхилова Отговорен редактор
ПВО Володимир Зеленски война Украйна
