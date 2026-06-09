Петиция до Владимир Путин за стрелба с ядрени ракети по Украйна, защото нищо в продължаващата вече пета година война не върви по плана на Русия - това поиска представител на наскоро обявена за закрита от руския съд руска партия, като решението за закриване още не е окончателно. Поискалият драстичната мярка е Виктор Перов, ръководител на главния политически отдел на Партията за социална защита (СПЗ) - и той беше набързо прекъснат, пише местният вестник "Ротонда". На 3 юни Върховният съд на Русия потвърди иска на Министерството на правосъдието за ликвидиране на Партията за социална защита, но СПЗ заяви, че ще обжалва решението.

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От трибуната на Законодателното събрание в Санкт Петербург Перов призова местните депутати да подадат петиция до Владимир Путин за започване на употребата на ядрени оръжия срещу Украйна, тъй като "нищо от СВО (специалната военна операция - наглото име на подпалената от руския диктатор Владимир Путин за войната в Украйна) не мина от план". Перов получи думата, защото Законодателното събрание реши да даде възможност и на представители на партии, които не са влезли в събранието, да говорят по темата "Украйна".

Let’s strike Ukraine with nuclear weapons for the sake of peace



That “brilliant” idea was proposed during a public speech by a member of the Social Protection party.



“You, the deputies, should appeal to the President of Russia to begin using nuclear weapons and strike the… pic.twitter.com/hpTtIOjAvg — NEXTA (@nexta_tv) June 9, 2026

"Както всички си спомняме, престъпният режим на Зеленски, затънал в русофобия и антикомунизъм, атакува родината ни под егидата на Европейския съюз с цел установяване на бандитски, неонацистки, бандеровски режим. Затова нашият президент Владимир Путин беше принуден да започне СВО. Но, за съжаление, нещата не се развиха по план. Затова смятам, че вие, членове на парламента, трябва да подадете петиция до руския президент да употреби на ядрени оръжия и да нанесе удари по поддръжниците на Бандера и Шухевич, което би принудило украинското ръководство да подпише мирни споразумения и да приключи СВО", успя да каже Перов, преди микрофонът му да бъде изключен.

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