Руски войници се обуват и гърмят: ФСБ се хвали, че разкрила "подла" схема срещу армията на Путин (ВИДЕО)

Руската Федерална служба за сигурност (ФСБ) съобщи, че е предотвратила поредица от потенциални терористични атаки с голям обществен отзвук в Москва и Московска област. Освен това ФСБ е конфискувала пратка с нагреваеми стелки за обувки, снабдени с експлозиви, за която се твърди, че е пристигнала от Полша и е била предназначена за "зоната на специалната военна операция", както режимът в Кремъл нарича войната в Украйна.

Става въпрос за тайна мрежа, разпространявала сред руските войски тези стелки, съдържащи по 1,5 грама тротил. Партида от 502 броя беше конфискувана, след като част от схемата бе разкрита, макар че според съобщенията това е само малка част от общия обем. По-ранни доставки вече бяха достигнали целите си, като всяко устройство е било предназначено да нанася наранявания на войниците и да намалява бойната им способност.

A covert network distributed explosive insoles containing 1.5 grams of TNT to Russian troops. A batch of 502 units was seized after part of the scheme was uncovered, though it was reported to be only a fraction of the total volume. Earlier deliveries had already reached targets,… pic.twitter.com/pmg0beg6u2 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 24, 2026

Според пресслужбата на ФСБ в Русия е задържан чужденец, роден през 1994 г. Той е бил замесен в "контрабанда на оръжие към Русия, от Полша, през Беларус, организирана от украинските разузнавателни служби", хвърлят руските служби вината върху Киев. "Украински куратор е наредил на мъжа да получи пратка от 504 импровизирани взривни устройства, маскирани като подложки за обувки с нагревател, чрез логистична компания в Москва. Подложките за обувки е трябвало да бъдат изпратени до руските войски, разположени в зоната на специалната военна операция, маскирани като хуманитарна помощ", твърди ФСБ и добавя, че при свързване с източник на енергия стелките за обувки биха се взривили, осакатявайки войниците.

Пресслужбата публикува и видео, показващо задържането на чужденеца. Той е бил арестуван след проверка на автомобил. Според задържания - самият той работел в сферата на логистиката и е дошъл в Москва, защото клиент е поръчал доставката на шест кутии стелки за обувки там, предава думите му контролираната от Кремъл информационна агенция ТАСС.

ФСБ: Украйна готвела "терористични атаки" в Москва

ФСБ твърди също, че е получила информация, че украинските специални служби се готвели да извършат "саботажни и терористични актове в Москва и Московска област срещу критични обекти, правителствени служители, военнослужещи от руското Министерство на отбраната и служители на правоохранителните органи", съобщи пресслужбата.

"С цел предотвратяване на тези престъпни заговори - служители на Руската федерална служба за сигурност, Министерството на вътрешните работи и Федералната служба за национална гвардия бяха поставени в състояние на повишена готовност", гласи съобщението. И се добавя още, че ФСБ е осуетила "опит на украинските специални служби да закупят оптични дронове от московско предприятие за използване при терористични атаки в столицата". Щели да оборудват дроновете с експлозиви, превръщайки ги в "мощно терористично оръжие, което да се използва срещу определени обекти в Москва".

