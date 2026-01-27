Руски войници се предадоха на украински робот. Z-подигравки към Герасимов: Кажи, че сме превзели Киев (ВИДЕО)

За пръв път документирано в историята на военното дело в световен мащаб войници се предадоха на роботизирана наземна система. Това е епизод от войната в Украйна - трима руски войници вдигнаха ръце и легнаха на земята пред украински наземен робот:

🔥 For the first time in history, three Russian soldiers surrendered to a Ukrainian ground robotic system. pic.twitter.com/m5wjt0V6iD — NEXTA (@nexta_tv) January 27, 2026

А докато това се случва, началникът на руския генщаб генерал Валерий Герасимов продължава с лъжите за фронта при Купянск. Според него, руската армия превзела намиращото се в близост до града от юг село Купянск-Узловой, до река Оскол.

Още: Тръмп и ЕС с нови идеи за мира в Украйна, Русия не спира да лъже за Купянск след загуби 27:1 (ОБЗОР - ВИДЕО)

"На източния бряг на река Оскол военни части на Първа танкова армия продължават да унищожават обкръжени вражески формирования. Купянск-Узловой е освободен. В ход е проверка и разчистване на градските квартали", заяви Герасимов от командния пункт, където генерал-полковник Сергей Кузовлев, командир на руската група "Запад", представи "ситуационен доклад".

And they’ve "liberated" Kupyansk again. Though a slightly different one. pic.twitter.com/h5mu9z9t8o — WarTranslated (@wartranslated) January 27, 2026

Реакцията на редица Z-канали е красноречива - те считат това за лъжа и предполагат, че Герасимов "е на твърди наркотици".

"За да не обидя никой от високоуважаваните генерали, ще обясня за Купянск-Узловой много внимателно. Купянск-Узловой е ограден в червено. Селищата, които, меко казано, не са изцяло под наш контрол, са подчертани в синьо. Удебелената ЧЕРНА (не червена) линия е границата, до която има визуално потвърждение за контрола на украинските въоръжени сили", написа "Белорусский силовик":

Руският военен блогър Владимир Романов препрати публикацията към своя канал и добави свои собствени разсъждения, заключавайки, че съобщението е "много скъп заем, при просто фантастични условия" - ОЩЕ: "Превзето на заем" - модерният термин в руските лъжи за фронта в Украйна

Z-каналът "Военный Осведомитель" смята, че "ситуацията в посока Купянск, според докладите, продължава да съществува в собствена паралелна реалност, едва свързана с обективната реалност".

"Вероятно ще отидем да пушим по една цигара след такъв красив репортаж. Мълчете", написа "Два майора", коментирайки речта на началника на руския генщаб:

"Дори не искам да говоря за Купянск-Узлова и Герасимов... Там имат тежки наркотици. И е ясно, че това е ясен сигнал към местните власти да блъскат и натискат, докато не могат да изплатят заема", написа каналът "Группировка войск Zапад":

Още: Украинските "горски" ходят по къщите и прибират един по един "превзелите геройски Купянск" руснаци (ВИДЕО)

Купянск-Узловой е селище от градски тип в Купянски район на Харковска област на левия бряг на река Оскол. Намира се на 7 км южно от центъра на Купянск. Към 2022 г. там са живели 8000 души. През април 2025 г. в Купянск-Узловой са били останали около 800 души.