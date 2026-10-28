Правителството: В съюз с Франция и Дания купуваме 32 зенитни ракети. Готвим космически и отбранителен център в Доброславци за 100 млн. евро

Правителството одобри присъединяването на България към Рамковото споразумение между Франция и Дания за съвместно придобиване на ракетни системи VL MICA. То упълномощава министъра на отбраната да проведе преговори и да подпише споразумението между министерствата на отбраната на трите държави.

Проектът "Придобиване на зенитни ракети VL MICA" е включен в Националния план за инвестиции в европейската отбранителна промишленост по инструмента SAFE. Той предвижда доставка на 32 зенитни ракети VL MICA и свързаните с тях услуги, като водеща държава е Франция. Ракетите са предназначени за системата за противовъздушна отбрана на многофункционалните патрулни кораби на военноморските сили (ВМС).

Следващите етапи от реализацията на проекта са приемане на проект за инвестиционен разход от Народното събрание и подписване на индивидуална поръчка по образец към Рамковото споразумение. В нея ще бъдат определени конкретните финансови параметри и сроковете за изпълнение.

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Ще правим и космически-отбранителен център

Министерският съвет прие и решение за одобряване на Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и "СТАРБЕЙС ЮРЪП" ЕООД, за изпълнение на приоритетния инвестиционен проект "Високотехнологичен индустриален парк и Космически и отбранителен развоен център - Доброславци", Столична община, област София. Решението предвижда и създаване на междуведомствена работна група за осигуряване на институционална подкрепа при изпълнение на проекта.

Инвестиционният проект представлява стратегическа инвестиционна инициатива за трансформиране на територията на бившата военна база и летище "Доброславци" в индустриален парк, който ще включва интегриран високотехнологичен комплекс от национално и европейско значение. Проектът е насочен към създаването на модерна индустриална и иновационна среда за развитие на космически технологии, технологии с двойна употреба (dual-use), високотехнологично производство, инженерна дейност и индустриални услуги с висока добавена стойност. Размерът на инвестицията е 100 000 000 евро.

Основната цел на проекта е създаването на високотехнологичен индустриален парк, който да осигури условия за развитие на производствени мощности, технологични компании, инфраструктура за научноизследователска и развойна дейност, както и изграждането на съпътстваща специализирана инфраструктура, необходима за обслужване на високотехнологични индустрии от стратегическо значение.

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