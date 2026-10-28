След "Златната топка": Хари Кейн може да постигне нещо невиждано от 33 години насам

Триумфът на Хари Кейн със "Златната топка" би могъл да му даде възможност да сложи край на дългото чакане сред английските футболисти, което продължава още от 1994 година. Преди дни нападателят на Байерн Мюнхен спечели най-престижната индивидуална награда, побеждавайки Килиан Мбапе от Реал Мадрид и Ламин Ямал от Барселона. Въпросът сега е какво следва за най-резултатния голмайстор в историята на Англия. Говорител на Даунинг Стрийт отказа да изключи напълно възможността Кейн да бъде удостоен с рицарско звание в новогодишния списък с почести, макар че заяви, че няма да предрешава процеса по присъждането на почести.

Кога за последен път английски носител на "Златната топка" е бил удостоен с рицарско звание?

Ако Кейн стане рицар на кралството, той ще наруши една малко необичайна тенденция сред английските носители на наградата, която ще е продължила 33 години към момента на обявяването на новогодишния списък с почести. Сър Боби Чарлтън, който спечели "Златната топка" през 1966 година след победата на Англия на Световното първенство, трябваше да изчака почти 28 години, преди да бъде удостоен с рицарско звание в списъка с почести по повод рождения ден на кралицата през 1994 година за заслуги към спорта, по-специално към футбола.

ОЩЕ: Реал Мадрид и Барселона опитали да привлекат носителя на "Златната топка"

По това време Чарлтън вече беше носител на званието CBE - третата по ранг степен в британската система за почести. Кейн би направил значително по-голям скок в йерархията, ако получи рицарско звание, тъй като в момента е носител на званието MBE - петата по ранг степен. Кевин Кийгън е единственият англичанин, спечелил два пъти "Златната топка", но най-високото му отличие беше званието OBE - четвъртата по ранг степен. Сър Стенли Матюс, чиято победа в първото гласуване за "Златната топка" вдъхнови тазгодишното издание по повод 70-годишнината, което се провежда в Лондон, не е трябвало да чака толкова дълго, колкото Чарлтън, за да бъде рицарски посветен след победата си. Той спечели "Златната топка" през 1956 г., беше удостоен с титлата Офицер на Британската империя (OBE) година по-късно, а след това беше рицарски посветен през 1967 г.

Майкъл Оуен е единственият английски носител на "Златната топка", който никога не е получил почетно звание. Той спечели престижната награда през 2001 година. Общо 10 други английски играчи или треньори - Дейвид Бекъм, Тревър Брукинг, Мат Бъзби, Чарлз Клег, Том Фини, Джеф Хърст, Алф Рамзи, Боби Робсън, Гарет Саутгейт и Уолтър Уинтърботъм, са получили рицарско звание за заслуги към футбола или спорта. Всички очакват с интерес дали Хари Кейн ще бъде следващият "сър" на Англия.

ОЩЕ: "Ти си велик голмайстор": Христо Стоичков с емоционално обръщение към новия носител на "Златната топка"