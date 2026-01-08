Меркосур: ЕС внася торове от трети страни без данък, искат ниски прагове на чуждата продукция

Европейският съюз планира да преустанови облагането с въглеродни такси за стоки от трети страни, включително изкуствени торове. Това ще се случи, ако ЕС спре своя Механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите (СВАМ) по отношение на торовете, за да помогне на земеделските производители, сблъскващи се с допълнителни разходи.

Ако изкуствени торове от трети страни се внасят в ЕС без въведения на 1 януари нов въглероден данък, това би трябвало да позволи подписването споразумението за безмитна търговия между Европейския съюз и латиноамериканските страни от организацията Меркосур.

Освобождаване от данък като помощ към земеделците

В свой пост в мрежата "Х" френският земеделски министър Ани Женевар обяви, че евркомисарят Марош Шефчович се е съгласил торовете да бъдат изключени от стоките, върху които се налага данък заради климатичния им ефект.

ЕС ще следи цените на торовете изкъсо.

Искането за мярката беше отправено от Италия и Франция, за да се даде предимство на европейските фермери в предстоящите условия на евтин внос на храни и селскостопанска продукция от Латинска Америка.

Френските фермери протестират усилено срещу нарастващите разходи, строгите регулации и евтиния внос.

Ако бъде подписано, споразумението между ЕС и Меркосур ще създаде общ пазар с над 700 милиона потребители.

Искане за по-нисък праг на чуждата продукция

В същото време стана ясно, че Италия настоява за по-нисък праг за суспендиране на вноса по планираното търговско споразумение с Меркосур. Това заяви италианският министър на земеделието Франческо Лолобриджида в интервю за финансовия ежедневник Il Sole 24 Ore, публикувано в четвъртък, преди гласуването в ЕС по договора с междудържавно обединение в Южна Америка, като позицията на Рим може да се окаже решаваща, предаде Ройтерс.

Според Франческо Лолобриджида Рим иска понижаване на точката, в която ще се задействат предпазните клаузи. Настояването е тя бъде намалена до 5%, вместо сегашните 8%.

Ако предложението бъде прието, споразумението ще бъде суспендирано, ако вносът от Латинска Америка надвиши този праг или ако цените на европейските селскостопански продукти паднат с повече от същия размер.

"Искаме този праг от 8% да бъде намален до 5% и вярваме, че има условия за постигане на този резултат", посочи Лолобриджида.

Италианските дипломати извършват окончателни технически и политически проверки, след като са получили първоначални гаранции за реципрочност в областта на безопасността на храните. Това е въпрос, който Рим повдига отдавна. Италия иска да гарантира, че селскостопанските продукти, внасяни в ЕС, отговарят на същите стандарти, с които трябва да се съобразяват европейските производители, предаде БНР.

Страните от ЕС ще разгледат напредъка на среща в петък на Комитета на постоянните представители (КОРПЕР), който е помощен комитет към Съвета на Европейския съюз (Съвета на министрите).

