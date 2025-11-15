Въздушната мощ на Русия расте, Северна Корея намалява доставките на снаряди за армията на Путин: Данни (ОБЗОР - ВИДЕО)

Русия планира да произведе до 120 000 авиобомби, включително 500 от новата, по-далекобойна версия (обхват около 200 километра от точката, в която ги пуска военния самолет) – това казва генерал-майор Вадим Скибицки, зам.-ръководител на Главното разузнавателно управление (ГУР), цитиран от Reuters. Украинските разузнавателни служби смятат и, че с определени модификации обхватът на тези бомби може да стане 400 километра. Всеки ден в Украйна Русия хвърля между 200 и 250 авиобомби, заяви Скибицки, но официалните данни на украинския генщаб сочат средно по 170 дневно през октомври. А през последните 4 дни хвърлените бомби от този вид са под 100.
Отделно, през 2025 година Русия ще произведе около 70 000 далекобойни дрона, като 30 000 от тях ще са "Шахед". "Започнаха с 30 месечно, сега могат да изстрелват по 30 едновременно по само една цел. Определено искат да ни пречупят", коментира Скибицки. За 6 седмици руснаците са изстреляли над 2000 далекобойни дрона и над 150 ракети по обекти на украинската енергийна инфраструктура
❗ Over the past six weeks, Russians have launched more than 150 missiles and over 2,000 drones at Ukraine’s energy system— NEXTA (@nexta_tv) November 14, 2025
Ukraine’s Ministry of Energy reported that the occupiers are striking not only power-generation facilities but also transmission and distribution networks.… pic.twitter.com/SwwsUbrBIN
Същевременно украинският министър на отбраната Денис Шмигал обяви, че Украйна е започнала серийно производство на дрона-прехващач "Октопод" - съобщение има в официалния канал в Телеграм на украинското министерство на отбраната. Трима производители дават старта на производството, а още 11 подготвят производствени линии, за да се включат в инициативата. Тези дронове са способни да работят при нощни условия, на ниска височина и са устойчиви срещу електронно заглушаване, увери Шмигал. Украинският военен телеграм канал "Офицер", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс", обаче коментира, че предвид бурното развитие в производството на далекобойни и зенитни дронове в Русия, Украйна вече трябваше приоритетно да се е заела с проблема и да е направила много повече. "Въздушният фронт преживява същия безкраен хаос и бюрокрация, както на редовния фронт, просто е много по-трудно да се анализира и проследи, поради спецификата на разузнаването и контрамерките срещу въздушни атаки", пише каналът.
Освен това, според Скибицки доставките на боеприпаси от Северна Корея за Путинова Русия намаляват – с над 50% от най-високите нива, защото и севернокорейските резерви се свиват. Например, през октомври, украинското разузнаване не е засякло доставки на севернокорейски снаряди за Русия, а досега през ноември вече има, но много малки. Общо обаче от 2023 година досега Пхенян е доставил на руската армия 6,5 млн. артилерийски снаряда – Още: Украйна порази жп линията между Русия и Северна Корея, пожар в ключов завод във Воронеж (ВИДЕО)
Войната в Украйна: Развитие на бойните действия
Отново руснаците се хвърлиха бясно напред – 265 бойни сблъсъка отчита украинският генщаб на 14 ноември, докато на 13 ноември бяха 172. В последната по-малко от седмица за втори път има денонощие с 265 бойни сблъсъка. Руснаците са хвърлили 111 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 18 повече на дневна база. От всички бомби 5 са пуснати в Курска област, където руските власти отдавна се хвалеха, че са отблъснали напълно украинските сили. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4239 изстреляни снаряда, като това е с около 500 по-малко за денонощие. Руската армия е използвала 4863 FPV дрона, което е с около 1200 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.
Цели 107 руски пехотни атаки са спрени от украинците в Покровското направление, съгласно официалната украинска информация. Това е рекордно високо ниво – вече имаше ден през този месец със 100 атаки. За сравнение, в съседното от юг Олександриевско направление е имало само 18 спрени руски пехотни атаки, а в направлението от Торецк към Константиновка, североизточно от Покровск, е имало 35 руски пехотни атаки. За Олександриевското направление, украинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов казва, че е имало по-голяма руска атака с бронирана техника в района на Новопавловска и руски напредък, защото руснаците са се възползвали от гъстата мъгла в района за прикритие. И още – в Лиманското направление са станали 25 руски пехотни атаки, а в съседното от юг Славянско (Северско) направление са спрени 17 руски щурма. В най-северната част на Харковска област, при Вовчанск, е имало 11 руски пехотни атаки. За този сектор руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" настоява, че руски части напредвали в гората край Синелниково, югозападно от самия Вовчанск. 15 руски пехотни атаки са регистрирани към Гуляйполе, Запорожка област – става въпрос за направлението от юг на север.
В Купянск, подобно на Покровск, има градски боеве, но за разлика от Покровск руснаците много-много не се хвалят с напредък. "Два майора" твърди, че се засилвала "украинската пропаганда" за контраатаки в самия Купянск и същевременно признава, че украинската армия е близо до селата Нечволодовка и Петровка, южно от Купянск, през които се цели да пробие източно през река Оскол и да затрудни руския плацдарм през реката южно от самия Купянск. Анализът на руския канал е онагледен с видео, в което руски дрон поразява ... трактор (вижте линка по-горе в абзаца):
Ukrainian special forces from the 8th SSO Regiment engaged and cleared a Russian assault group holed up in a building in central Kupiansk, it is reported. pic.twitter.com/Li3DdC55X7— WarTranslated (@wartranslated) November 14, 2025
В своя дневен анализ ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) прави оценка, че изглежда руското военно командване поставя като пръв приоритет превземането на Покровск, а не обкръжаването на цялата агломерация Покровск – Мирноград. От данните, които институтът анализира (107-те атаки от 14 ноември също са показателни), излиза, че усилията на 51-ва общовойскова руска армия по северния фланг на Покровск (с основна точка за превземане Родинско) засега не биват подкрепени от други части. 51-ва армия страда и се затруднява повече, отколкото Втора общовойскова руска армия, която атакува от юг на север и води бойни действия в самия Покровск. Може би руското военно командване разчита, че превземането на Покровск ще нанесе силен морално-психологически удар и дори че то ще е по-ефективно за притискане на защитата на Мирноград, отколкото маневрата от север – но по всяко време може да има промяна в решението, обобщават анализаторите.
Боевете в самия Покровск продължават, а руснаците са издигнали знамето си на още една позиция там, но не и такава, която да е решаваща за съдбата на града. Украинските части не спират да оказват съпротива – видеокадри на руска бомбардировка по украинска щурмова група показват жестокостта на боя в градски условия:
November 14, 2025
video: pic.twitter.com/TOE1Kmu1L8— Bielitz (@Bielitzling) November 14, 2025
В Мирноград руснаците също пробваха да издигнат знамето си – то беше бързо свалено, а двамата руски войници, извършили операцията, са убити, твърди в своя официален телеграм канал 7-ми десантно-щурмови корпус на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). "Като цяло ситуацията в Мирноград е трудна. Руснаците успяват периодично да проникват в града на малки групи от 1-2 души. Но нашите военни, с координирани операции, унищожават окупаторите", добавят от корпуса. Изключително смешна е трактовката на "Два майора" за случилото се: "През 24 часа имаше добри новини от източната част на града". За кого добри новини предвид долните видеокадри? "Украинците разположиха подкрепления в района на Золотой Колодяз (от северозапад на Мирноград) и успяха частично да затворят пролуките в отбраната си", пише руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук. Каналът отчита, че от село Кучеров Яр украинските части са тръгнали на юг към Мирноград и са стигнали до височините при селата Панковка и Ново Шахово, докато в Родинско, ключовата точка от север за отбраната на Покровск и Мирноград, "инициативата многократно сменяше ръцете си в продължение на два месеца и сега нито една от страните не може да обърне хода на битката за населеното място". В недотам логичен противовес на цялото изложение в анализа си за финал "Рибар" твърди: "Въпреки това, украинската армия не успя да обърне хода на боевете за Покровск и Мирноград. И двата града постепенно преминават под контрола на руската армия, а вражеските части, които биха могли да помогнат за задържането им, бяха разгромени с руски контраатаки при Шахово, Родинско и Кучеров Яр":
Myrnograd remains under Ukrainian control, the 7th Airborne Assault Corps reports. Marines from the 38th Brigade destroyed a Russian flag raised at a mine on the city's outskirts and eliminated two occupiers who planted it. pic.twitter.com/613yIn4tze— WarTranslated (@wartranslated) November 14, 2025
video: pic.twitter.com/iayJh7xzGS— Bielitz (@Bielitzling) November 14, 2025
Още: Нов поглед към руските военни престъпления в Украйна. Свалени ракети "Кинжал", изстреляни по Киев (ОБЗОР – ВИДЕО)
За капак, в социалните мрежи се появиха снимки, че при вчерашната унищожителна украинска въздушна атака срещу второто най-голямо руско пристанище за износ на петрол Новоросийск е поразен дори фар, освен редица тръбопроводи, помпени станции, кранове и поделението на руските ракетни войски с ПВО система С-300/С-400, което трябваше да пази града – Още:
- Горящото руско пристанище Новоросийск веднага се отрази на цената на петрола
- Украински дронове атакуваха Рязан, явно пак гори местната петролна рафинерия (ВИДЕО)
🤭 Before — and definitely after. Ukrainian drones near Novorossiysk even took out a lighthouse— NEXTA (@nexta_tv) November 14, 2025
The photos were published by the monitoring group Krymsky Veter. https://t.co/JVextM2xk5 pic.twitter.com/vdRwiU0StG