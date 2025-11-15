Въздушната мощ на Русия расте, Северна Корея намалява доставките на снаряди за армията на Путин: Данни (ОБЗОР - ВИДЕО)

Русия планира да произведе до 120 000 авиобомби, включително 500 от новата, по-далекобойна версия (обхват около 200 километра от точката, в която ги пуска военния самолет) – това казва генерал-майор Вадим Скибицки, зам.-ръководител на Главното разузнавателно управление (ГУР), цитиран от Reuters. Украинските разузнавателни служби смятат и, че с определени модификации обхватът на тези бомби може да стане 400 километра. Всеки ден в Украйна Русия хвърля между 200 и 250 авиобомби, заяви Скибицки, но официалните данни на украинския генщаб сочат средно по 170 дневно през октомври. А през последните 4 дни хвърлените бомби от този вид са под 100.

Отделно, през 2025 година Русия ще произведе около 70 000 далекобойни дрона, като 30 000 от тях ще са "Шахед". "Започнаха с 30 месечно, сега могат да изстрелват по 30 едновременно по само една цел. Определено искат да ни пречупят", коментира Скибицки. За 6 седмици руснаците са изстреляли над 2000 далекобойни дрона и над 150 ракети по обекти на украинската енергийна инфраструктура

❗ Over the past six weeks, Russians have launched more than 150 missiles and over 2,000 drones at Ukraine’s energy system



Ukraine’s Ministry of Energy reported that the occupiers are striking not only power-generation facilities but also transmission and distribution networks.… pic.twitter.com/SwwsUbrBIN — NEXTA (@nexta_tv) November 14, 2025

Същевременно украинският министър на отбраната Денис Шмигал обяви, че Украйна е започнала серийно производство на дрона-прехващач "Октопод" - съобщение има в официалния канал в Телеграм на украинското министерство на отбраната. Трима производители дават старта на производството, а още 11 подготвят производствени линии, за да се включат в инициативата. Тези дронове са способни да работят при нощни условия, на ниска височина и са устойчиви срещу електронно заглушаване, увери Шмигал. Украинският военен телеграм канал "Офицер", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс", обаче коментира, че предвид бурното развитие в производството на далекобойни и зенитни дронове в Русия, Украйна вече трябваше приоритетно да се е заела с проблема и да е направила много повече. "Въздушният фронт преживява същия безкраен хаос и бюрокрация, както на редовния фронт, просто е много по-трудно да се анализира и проследи, поради спецификата на разузнаването и контрамерките срещу въздушни атаки", пише каналът.

Освен това, според Скибицки доставките на боеприпаси от Северна Корея за Путинова Русия намаляват – с над 50% от най-високите нива, защото и севернокорейските резерви се свиват. Например, през октомври, украинското разузнаване не е засякло доставки на севернокорейски снаряди за Русия, а досега през ноември вече има, но много малки. Общо обаче от 2023 година досега Пхенян е доставил на руската армия 6,5 млн. артилерийски снаряда – Още: Украйна порази жп линията между Русия и Северна Корея, пожар в ключов завод във Воронеж (ВИДЕО)

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Отново руснаците се хвърлиха бясно напред – 265 бойни сблъсъка отчита украинският генщаб на 14 ноември, докато на 13 ноември бяха 172. В последната по-малко от седмица за втори път има денонощие с 265 бойни сблъсъка. Руснаците са хвърлили 111 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 18 повече на дневна база. От всички бомби 5 са пуснати в Курска област, където руските власти отдавна се хвалеха, че са отблъснали напълно украинските сили. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4239 изстреляни снаряда, като това е с около 500 по-малко за денонощие. Руската армия е използвала 4863 FPV дрона, което е с около 1200 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Цели 107 руски пехотни атаки са спрени от украинците в Покровското направление, съгласно официалната украинска информация. Това е рекордно високо ниво – вече имаше ден през този месец със 100 атаки. За сравнение, в съседното от юг Олександриевско направление е имало само 18 спрени руски пехотни атаки, а в направлението от Торецк към Константиновка, североизточно от Покровск, е имало 35 руски пехотни атаки. За Олександриевското направление, украинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов казва, че е имало по-голяма руска атака с бронирана техника в района на Новопавловска и руски напредък, защото руснаците са се възползвали от гъстата мъгла в района за прикритие. И още – в Лиманското направление са станали 25 руски пехотни атаки, а в съседното от юг Славянско (Северско) направление са спрени 17 руски щурма. В най-северната част на Харковска област, при Вовчанск, е имало 11 руски пехотни атаки. За този сектор руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" настоява, че руски части напредвали в гората край Синелниково, югозападно от самия Вовчанск. 15 руски пехотни атаки са регистрирани към Гуляйполе, Запорожка област – става въпрос за направлението от юг на север.

В Купянск, подобно на Покровск, има градски боеве, но за разлика от Покровск руснаците много-много не се хвалят с напредък. "Два майора" твърди, че се засилвала "украинската пропаганда" за контраатаки в самия Купянск и същевременно признава, че украинската армия е близо до селата Нечволодовка и Петровка, южно от Купянск, през които се цели да пробие източно през река Оскол и да затрудни руския плацдарм през реката южно от самия Купянск. Анализът на руския канал е онагледен с видео, в което руски дрон поразява ... трактор (вижте линка по-горе в абзаца):

Ukrainian special forces from the 8th SSO Regiment engaged and cleared a Russian assault group holed up in a building in central Kupiansk, it is reported. pic.twitter.com/Li3DdC55X7 — WarTranslated (@wartranslated) November 14, 2025

В своя дневен анализ ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) прави оценка, че изглежда руското военно командване поставя като пръв приоритет превземането на Покровск, а не обкръжаването на цялата агломерация Покровск – Мирноград. От данните, които институтът анализира (107-те атаки от 14 ноември също са показателни), излиза, че усилията на 51-ва общовойскова руска армия по северния фланг на Покровск (с основна точка за превземане Родинско) засега не биват подкрепени от други части. 51-ва армия страда и се затруднява повече, отколкото Втора общовойскова руска армия, която атакува от юг на север и води бойни действия в самия Покровск. Може би руското военно командване разчита, че превземането на Покровск ще нанесе силен морално-психологически удар и дори че то ще е по-ефективно за притискане на защитата на Мирноград, отколкото маневрата от север – но по всяко време може да има промяна в решението, обобщават анализаторите.

Боевете в самия Покровск продължават, а руснаците са издигнали знамето си на още една позиция там, но не и такава, която да е решаваща за съдбата на града. Украинските части не спират да оказват съпротива – видеокадри на руска бомбардировка по украинска щурмова група показват жестокостта на боя в градски условия:

В Мирноград руснаците също пробваха да издигнат знамето си – то беше бързо свалено, а двамата руски войници, извършили операцията, са убити, твърди в своя официален телеграм канал 7-ми десантно-щурмови корпус на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). "Като цяло ситуацията в Мирноград е трудна. Руснаците успяват периодично да проникват в града на малки групи от 1-2 души. Но нашите военни, с координирани операции, унищожават окупаторите", добавят от корпуса. Изключително смешна е трактовката на "Два майора" за случилото се: "През 24 часа имаше добри новини от източната част на града". За кого добри новини предвид долните видеокадри? "Украинците разположиха подкрепления в района на Золотой Колодяз (от северозапад на Мирноград) и успяха частично да затворят пролуките в отбраната си", пише руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук. Каналът отчита, че от село Кучеров Яр украинските части са тръгнали на юг към Мирноград и са стигнали до височините при селата Панковка и Ново Шахово, докато в Родинско, ключовата точка от север за отбраната на Покровск и Мирноград, "инициативата многократно сменяше ръцете си в продължение на два месеца и сега нито една от страните не може да обърне хода на битката за населеното място". В недотам логичен противовес на цялото изложение в анализа си за финал "Рибар" твърди: "Въпреки това, украинската армия не успя да обърне хода на боевете за Покровск и Мирноград. И двата града постепенно преминават под контрола на руската армия, а вражеските части, които биха могли да помогнат за задържането им, бяха разгромени с руски контраатаки при Шахово, Родинско и Кучеров Яр":

Myrnograd remains under Ukrainian control, the 7th Airborne Assault Corps reports. Marines from the 38th Brigade destroyed a Russian flag raised at a mine on the city's outskirts and eliminated two occupiers who planted it. pic.twitter.com/613yIn4tze — WarTranslated (@wartranslated) November 14, 2025

Още: Нов поглед към руските военни престъпления в Украйна. Свалени ракети "Кинжал", изстреляни по Киев (ОБЗОР – ВИДЕО)

За капак, в социалните мрежи се появиха снимки, че при вчерашната унищожителна украинска въздушна атака срещу второто най-голямо руско пристанище за износ на петрол Новоросийск е поразен дори фар, освен редица тръбопроводи, помпени станции, кранове и поделението на руските ракетни войски с ПВО система С-300/С-400, което трябваше да пази града – Още:

🤭 Before — and definitely after. Ukrainian drones near Novorossiysk even took out a lighthouse



The photos were published by the monitoring group Krymsky Veter. https://t.co/JVextM2xk5 pic.twitter.com/vdRwiU0StG — NEXTA (@nexta_tv) November 14, 2025