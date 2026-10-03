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Официално: Зверев срещу Джокович на 1/4-финалите в Пекин

03 октомври 2026, 16:40 часа 671 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Официално: Зверев срещу Джокович на 1/4-финалите в Пекин

Поставеният под номер 1 в схемата Александър Зверев се класира за четвъртфиналите на тенис турнира в Пекин от сериите АТП 500, с което си осигури среща с шесткратния шампион в надпреварата Новак Джокович. В двубой от втория кръг германецът победи само за 55 минути представителя на домакините от Китай Цзюнчън Шан с 6:0, 6:3. Зверев, за когото това бе рекордната 125-а победа в турнири от ниво 500, не остави никакви шансове на намиращия се на 250-о място в света Шан.

Новак Джокович води на Александър Зверев

В първия сет китайският тенисист спечели само 7 точки за шест гейма. Във втория сет ситуацията на корта не се измени особено. Зверев поведе с 3:0 гейма, след което отпусна газта и позволи на Шан все пак да спечели три гейма. Зверев и Джокович, който е номер 6 в схемата на турнира, имат 14 мача помежду си, като сърбинът води с 9:5 победи. Той спечели и последната им среща на четвъртфиналите на "Ролан Гарос" миналата година, но в последните им шест двубоя балансът им е 3:3. Към четвъртфиналите в Пекин продължават и руснаците Даниил Медведев и Андрей Рубльов.

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Александър Зверев

Медведев и Рубльов също продължават напред

Даниил Медведев, който е номер 3 в схемата, се наложи с 6:4, 6:3 над германеца Ян-Ленард Щруф, след като не допусна нито един пробив в мача, докато Рубльов надигра с 6:2, 3:6, 6:4 Роман Сафиулин в изцяло руска афера. Съперникът на Медведев в четвъртфиналите ще бъде победителят от мача между чеха Якуб Меншик и аржентинеца Франсиско Серундоло, докато Рубльов ще играе с петия в схемата Алекс де Минор. В най-ранния мач от програмата за деня австралиецът спечели с 3:6, 7:6(5), 7:5 срещу французина Кентен Алис.

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Новак Джокович ATP Пекин Александър Зверев
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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