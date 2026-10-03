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Дронове парализираха летището във Вилнюс, взривиха се и в Молдова (ВИДЕО)

03 октомври 2026, 10:59 часа 1620 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Дронове парализираха летището във Вилнюс, взривиха се и в Молдова (ВИДЕО)

Извънредни мерки и въздушни тревоги в Източна Европа. Летището във Вилнюс беше временно затворено, а в цялата литовска столица беше обявено жълто ниво на опасност заради заплаха от безпилотни летателни апарати. По същото време министерството на отбраната на Молдова съобщи за навлизането на пет дрона в своето въздушно пространство. ОЩЕ: Пак проблеми на летището във Вилнюс заради контрабандните балони от Беларус

В Литва военните задействаха протоколи за сигурност, след като беше засечена възможна заплаха, свързана с дрон, предаде обществената медия LRT. Заплахата предизвика незабавна реакция – на мобилните телефони на жителите в региона бяха изпратени спешни предупреждения с призив да потърсят безопасно място.

От Националния център за управление на кризи потвърдиха, че във въздуха са вдигнати изтребители, а въздушното пространство над летище Вилнюс е временно затворено заради активност на неидентифицирани летящи обекти.

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Сходна тревожна ситуация се е разиграла и в Молдова. Тази сутрин пет безпилотни летателни апарата са нанесли пробив във въздушното пространство на страната. Според официалната информация на Министерството на отбраната на Молдова инцидентът е предизвикал серия от експлозии, а в няколко района на страната са открити отломки от свалените или паднали дронове.

Към момента институциите в двете държави продължават работата по установяване на пълните обстоятелства около инцидентите.

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летище Молдова Литва дронове Вилнюс
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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