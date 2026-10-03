"Jolene" на Доли Партън излиза посмъртно на друг език (ВИДЕО)

Нова версия на прочутата песен "Jolene" на Доли Партън, в която легендарната кънтри певица изпълнява части от текста на уелски език, ще бъде издадена на 9 октомври, предаде BBC. Записът е направен преди смъртта на Партън на 25 август и е резултат от сътрудничеството ѝ с уелската певица и автор на песни Бронуен Луис и племенницата ѝ Джейда Стар.

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Това ще бъде втора посмъртно издадена песен на Партън, която има уелски корени. В седемдесетгодишната си кариера тя печели 10 награди "Грами", продава над 100 милиона записа по света и е автор на повече от 3000 песни.

Защо "Jolene" на уелски език?

Идеята за уелската версия на "Jolene" започва с Луис, която е от град Нийт в Уелс и се гордее с езика си. Преди две години тя публикува в интернет видео, в което изпълнява песента на Партън на уелски. Видеото привлича голям интерес и достига до семейството на кънтри звездата, по-специално до племенницата ѝ Джейда Стар.

Между Луис и Стар се създава приятелство, а Стар пътува от Нашвил до Уелс, където двете се срещат и участват заедно във фестивала Pride Cymru.

Именно Стар предлага да бъде записана нова версия на "Jolene", в която да участва и леля ѝ. Луис приема предложението, а Партън записва своите партии в студиото си в Нашвил в началото на 2025 г., след като се запознава с особеностите на превода на уелски.

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Луис е планирала да пътува до Нашвил, за да се срещне с Партън и да работят по издаването на песента, но певицата умира преди срещата да се състои. "Беше съкрушително - не само за мен и семейството ни, но и за целия свят", казва Стар.

По думите ѝ двете с Луис са осъзнавали привилегията да работят с Партън, която определят като една от най-великите музикантки и жени. "Направихме това, което тя винаги ни казваше да правим. Стегнахме се и решихме да довършим започнатото", казва още Стар, цитирана от БТА.