Изкуственият интелект вече може да чете мисли: Ред е на реконструкцията на сънища

Изкуственият интелект се е научил да реконструира видяното от човек при сканиране на мозъка и това вече кара учените да говорят за "четене на мисли". Нов модел на изкуствен интелект вече може по снимка на мозъка да реконструира изображението, което човек вижда. Той идентифицира не само самия обект, но и неговата позиция, цветове и цялостен състав, съобщи MIT Technology Review. Тази технология е един от най-големите пробиви в областта на невронауките и изкуствения интелект. Изследването, за което се споменава в материала, се базира на научна разработка, ръководена от учени от Университета в Осака, Япония, с водещи автори Юпей Такаги и Шиннджи Нишимото, а по-късно доразвита от екипи от Тексаския университет в Остин и Калифорнийския университет в Бъркли.

Революционно изследване

Моделът изкуствен интелект е обучен върху данни от приблизително 9000 изображения, които са гледали доброволци. За да се адаптира към мозъка на нов човек, сега той се нуждае от само около час данни от ядрено-магнитен резонанс, докато на по-ранни модели им бяха необходими до 40 часа. Новите алгоритми ползват т.нар. трансфер на знания като моделът ползва базовите модели на визуалния кортекс от други хора и има нужда само от около един час за калибриране към нов човек.

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Освен това при възпроизвеждането на детайли системата успява да улови не само обекта (напр. куче или самолет), но и цветовата гама, перспективата и композицията.

Изкуственият интелект може обаче да прави грешки. Генеративните ИИ модели (като Stable Diffusion) разчитат на вероятности. Когато мозъчният сигнал е слаб или неопределен, изкуственият интелект прави предположения - така ако има празнини и бели петна, той прави "най-доброто си предположение" и попълва празнините с визуален обект, който му изглежда вероятен, като по този начин може, например, да превърне куче в коза.

Какво следва?

Реконструкция на сънища и въображение

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Учените вече провеждат опити за сканиране на мозъка, докато човек просто си представя обект със затворени очи или докато сънува в REM фаза на съня.

Реч и комуникация за парализирани хора

Изследователите от Тексаския университет вече са създали т.нар. "семантичен декодер", който може да превежда мислите на човек в текст, когато той слуша или си мисли за история, без да отваря уста.

Авторите на изследванията подчертават, че за момента всичко това не позволя тайно четене на мисли - за да бъде възможно, човек трябва доброволно да лежи неподвижно в ЯМР скенер и да сътрудничи. Ако той започне да брои наум или да се разсейва, ИИ спира да функционира правилно.

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Но тази технология продължава да се разработва и проучва като едно от бъдещите приложения ще бъде да се помогне на напълно парализирани хора да общуват, използвайки мозъчната им активност.