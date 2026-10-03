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Лидерът в Италия иска да вземе ненужен в Реал Мадрид

03 октомври 2026, 15:57 часа 585 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
Лидерът в Италия иска да вземе ненужен в Реал Мадрид

Бразилският нападател на Реал Мадрид Ендрик може да смени клуба през предстоящия зимен трансферен прозорец. Според "Кориере дело спорт", италианският клуб Рома е сериозно заинтересован да подпише с 20-годишния футболист под наем и го е направил приоритетна цел за януари. Спортният директор на Рома Д'Амико вече е постигнал известен напредък в преговорите. Ендрик и баща му са за преминаване в италианската столица, където нападателят може да се събере отново със сънародника си Уесли.

Реал Мадрид е готов да пусне Ендрик под наем

Основната причина за евентуалното му напускане е липсата на игрово време в Реал - бразилецът е играл само четири минути в Ла Лига този сезон. Ръководството на Реал Мадрид е готово да обмисли трансфер под наем, за да гарантира, че играчът ще получава постоянно игрово време и да подпомогне професионалното му развитие. Именно така се разви и миналия сезон за Ендрик, като той изкара втората половина от кампанията под наем във френския Лион. За "хлапетата" той записа 21 мача, в които вкара 8 гола и даде 8 асистенции.

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Ендрик

Жозе Моуриньо предпочита Карлос Еспи

От началото на настоящия сезон Реал Мадрид изигра 7 мача в Ла Лига, като спечели 5, загуби 2 и събра актив от 15 точки. Това поставя "белите" на четвърто място във временното класиране. Конкуренцията за върха на атаката на "кралете" е много голяма, като несменяем титуляр е Килиан Мбапе. А като резерва Жозе Моуриньо предпочита да използва новото попълнение Карлос Еспи, който вече вкара две късни попадения, които донесоха победи на Реал Мадрид.

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Реал Мадрид Рома зимен трансферен прозорец Ендрик
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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