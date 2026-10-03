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Яник Синер разкри дали ще играе на "Мастърс"-а в Шанхай

03 октомври 2026, 17:04 часа 624 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Яник Синер разкри дали ще играе на "Мастърс"-а в Шанхай

Яник Синер се оттегли от предстоящия "Мастърс" турнир в Шанхай. Водачът в световната ранглиста на ATP не е играл, откакто спечели титлата на "Уимбълдън" през юли. "Мастърс" турнирът в Шанхай ще се проведе от 7 до 18 октомври. Сред участниците са четирикратният шампион Джокович, Александър Зверев, Карлос Алкарас, Бен Шелтън, Феликс Оже-Алиасим, Даниил Медведев, Флавио Коболи и защитаващият титлата си Валентен Вашеро.

Яник Синер: "Винаги ми е приятно да играя пред феновете в Шанхай"

"За съжаление няма да мога да играя на Мастърс турнира в Шанхай тази година, както се надявах. Винаги ми е приятно да играя пред феновете в Шанхай и много съжалявам, че няма да мога да го направя следващата седмица. Благодаря ви за цялата подкрепа. Очаквам с нетърпение да ви видя отново догодина!", написа Синер в социалните си мрежи. Синер има 44 победи и 3 загуби през 2026 г.

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Яник Синер

Синер спечели "Златен Мастърс"

Италианецът спечели титлите на турнирите от сериите "Мастърс" в Индиън Уелс, Маями, Монте Карло, Мадрид и Рим. С това Яник Синер завърши кариерния "Златен Мастърс" - спечелването на всичките девет турнира от тази категория. До този момент единствено Новак Джокович беше отбелязвал това постижение. След това италианецът завоюва петата си титла от Големия шлем на "Уимбълдън".

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Мастърс Шанхай Яник Синер
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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