Избягал след челен удар: Шофьор изпрати двама в болница

Задържан е шофьор, избягал от местопроизшествието, след като причинил катастрофа. Това съобщават от ОДМВР-Видин. На 24 май в 18.34 часа на тел.112 постъпил сигнал за ПТП между две леки коли преди гр. Димово.

Водач на “Форд Фокус“, движейки се от Димово към с. Арчар навлязъл в насрещната лента и блъснал челно лек автомобил “Опел Астра“.

Шофьорът на форда е напуснал местопроизшествието. 70-годишният водач на опела и пътувалата с него 45-годишна жена били прегледани в ЦСМП-Видин, и при двамата медиците констатирали фрактура на ребро.

Мъжът бил освободен за домашно лечение, а жената – настанена за наблюдение в МБАЛ “Св. Петка“. Оперативна група е извършила оглед на местопроизшествието.

В хода на проведените оперативно – издирвателни действия криминалисти установили водача на форда – 38-годишен от с. Рабиша. Вчера мъжът е бил задържан и приведен в ареста на РУ-Белоградчик. Работата по случая продължава, образувано е досъдебно производство.

